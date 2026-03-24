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Loyer mensuel de villas en Phnom Penh, Cambodge

Khan Dangkao
7
Khan Sen Sok
5
Khan Boeng Keng Kang
12
Khan Chamkar Mon
13
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48 propriétés total trouvé
villa de 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 400 m²
Sol 2
Cette élégante et spacieuse villa à Tuol Tumpung 1 est parfaite pour ceux qui recherchent un…
$2,200
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse à louer à Khan Chamkarmon offre un mélange parfait de confort, de comm…
$4,000
par mois
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Villa dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Surface 600 m²
Sol 3
Échapper à cette villa exquise à louer dans le quartier serein de Khan Dangkor, offrant un m…
$1,200
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 423 m²
Sol 3
Cette villa Queen exceptionnelle offre un vaste espace de vie dans le cadre premier et sécur…
$2,500
par mois
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villa de 7 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
villa de 7 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 442 m²
Sol 4
Cette prestigieuse villa de luxe de 4 étages, située dans le quartier à forte croissance de …
$6,000
par mois
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villa de 5 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 5 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Cette élégante villa de trois étages offre des espaces de vie spacieux remplis de lumière na…
$6,500
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 2
Une villa spacieuse et de luxe est disponible à la location dans la communauté Borey Peng He…
$850
par mois
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villa de 7 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 7 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Sol 2
Cette élégante villa Queen est située à Borey Peng Huoth Beong Snor et est disponible à la l…
$5,000
par mois
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villa de 7 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 631 m²
Cette superbe villa au cœur de Boeung Keng Kang 1, à quelques pas du boulevard Monivong, off…
$7,500
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 425 m²
Sol 2
Cette superbe villa de 4 chambres, 6 salles de bains offre un confort et une commodité moder…
$3,000
par mois
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villa de 5 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
villa de 5 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 420 m²
Sol 3
Embrassez une vie de confort et d'élégance dans cette villa exceptionnelle de 5 chambres à l…
$8,000
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 336 m²
Sol 2
Vivez l'apogée de la vie de luxe à Phnom Penh, la plus prestigieuse communauté fermée avec c…
$2,800
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 432 m²
Sol 2
Située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Phnom Penh, cette villa de 5 chambres …
$5,500
par mois
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Villa 9 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 200 m²
Cette villa est située à Khan Toul Kork, un quartier central entouré de diverses commodités …
$5,000
par mois
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Villa 9 chambres dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 630 m²
Sol 4
Vous cherchez de l'espace à Phnom Penh ? Ce n'est pas seulement une maison, c'est une villa …
$7,000
par mois
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villa de 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Cet appartement spacieux de 162 m2 offre un confort et une commodité modernes dans un emplac…
$3,500
par mois
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Villa 12 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Villa 12 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 510 m²
Sol 2
Située dans le prestigieux Khan Boeung Keng Kong 1, cette villa spacieuse s'étend sur un ter…
$5,000
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 544 m²
Cette villa spacieuse à louer à Tonle Basac est située sur un terrain généreux de 544m2, off…
$2,500
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 562 m²
Sol 2
Cette spacieuse villa de 5 chambres à BKK1 offre une occasion exceptionnelle pour les ambass…
$5,500
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 368 m²
Cette impressionnante villa de coin queen dans la région de Russey Keo offre un espace excep…
$6,500
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 450 m²
Sol 2
Cette élégante villa à Sangkat Tuol Svay Prey 2 offre un emplacement privilégié près du marc…
$2,200
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Sol 2
Située dans un quartier paisible de Phsar Daeum Thkov, cette villa de 2 étages offre un envi…
$2,000
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 504 m²
Sol 2
Découvrez une opportunité de location exceptionnelle avec cette élégante villa à Khan Boeung…
$5,000
par mois
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villa de 5 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
villa de 5 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 231 m²
Sol 2
Cette villa haut de gamme de 5 chambres à louer à Borey ML, Khan Dangkor, offre une occasion…
$1,500
par mois
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Villa 8 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Villa 8 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 529 m²
Sol 2
Cette généreuse villa individuelle est située à quelques minutes de Boeung Trabek Plaza à Ch…
$4,500
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Roluoh, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Roluoh, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 236 m²
Sol 2
Cette villa de 2 étages est située à l'intérieur de la communauté bien organisée Borey ML Gr…
$1,500
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 476 m²
Cette villa est parfaite pour ceux qui recherchent une propriété spacieuse et bien située au…
$6,000
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Admirez le style de vie sophistiqué avec cette magnifique villa de 6 chambres, 6 salles de b…
$2,300
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Sol 2
Spacieuse et polyvalente, cette villa de 2 étages est située dans un quartier paisible de Ph…
$1,100
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 486 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans la zone paisible et centr…
$2,500
par mois
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