Complejo turístico Casas Adosadas Dúplex de Lujo de Fairmont en la Isla Al Marjan, RAK

Casas Adosadas Dúplex de la Marca Fairmont en la isla Al Marjan

La isla Al Marjan en Ras Al Khaimah es un destino en rápido crecimiento, conocido por su lujoso estilo de vida frente al mar y su creciente popularidad a nivel mundial, especialmente con el futuro Wynn Resort & Casino. Ubicadas en la prístina costa de la isla, las casas adosadas dúplex de la marca Fairmont ofrecen una excepcional combinación de privacidad, espacio y acceso directo al mar, ideales para familias de lujo o inversores exigentes.

Estas casas adosadas dúplex de 3 dormitorios están cuidadosamente diseñadas en dos espaciosas plantas, ofreciendo una experiencia de vida similar a la de una villa con la elegancia de la hospitalidad de marca. Cada vivienda cuenta con amplias salas de estar, amplios dormitorios, cocinas modernas y espacios exteriores como jardines o terrazas privados, que ofrecen tanto comodidad interior como una vida al aire libre sin complicaciones a solo unos pasos de la playa.

Administradas por el mundialmente famoso Fairmont Hotels & Resorts, los residentes disfrutan de un estilo de vida estilo resort con acceso a conserjería, servicio de limpieza, valet parking y servicio de restaurante en la residencia. Este nivel de hospitalidad brinda una comodidad inigualable, haciendo que la vida diaria se sienta como unas vacaciones permanentes.

Ubicadas a solo minutos de las principales zonas comerciales y de entretenimiento de Ras Al Khaimah, las casas adosadas gozan de una ubicación ideal. El Casino Wynn está a menos de 5 minutos, el Centro Comercial Al Hamra a 10 minutos, el Aeropuerto Internacional de Ras Al Khaimah a 15 minutos y Dubái a menos de 1 hora, lo que garantiza que el ocio, las compras y los viajes estén siempre a su alcance.

Los residentes de la comunidad de dúplex Fairmont se benefician de una completa gama de servicios, como acceso privado a la playa, un gimnasio totalmente equipado, piscinas, exuberantes senderos ajardinados, zonas de juegos infantiles y seguridad 24/7. El desarrollo combina lujo y funcionalidad, ofreciendo un entorno seguro y familiar.

Ya sea que busque una vivienda permanente, una escapada vacacional o un activo generador de ingresos, estas casas adosadas de marca ofrecen una excelente relación calidad-precio. Con un plan de pago flexible 60/40, entrega en el cuarto trimestre de 2028 y la administración profesional de la propiedad por parte de Fairmont, los propietarios pueden esperar una fuerte demanda de alquiler, una revalorización del capital y una garantía de calidad a largo plazo.

Las casas adosadas en venta en la isla de Al Marjan representan una oportunidad única y de alto valor en una de las zonas de inversión más prometedoras de los EAU. Con acceso directo a la playa, prestigio internacional y potencial de crecimiento a largo plazo, esta es su oportunidad de adquirir una propiedad excepcional en Ras Al Khaimah.

RKT-00023