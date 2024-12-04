  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$149,094
9
ID: 27485
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Sobre el complejo

Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Panorama general del proyecto:

Descubra Azizi Wares, un desarrollo residencial contemporáneo en el corazón del centro de Jebel Ali. Combinando diseño elegante, diseños inteligentes y instalaciones de primera clase, este proyecto es perfecto para usuarios finales e inversores por igual.
Con su ubicación privilegiada cerca de Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai y Dubai Marina, ofrece potencial de crecimiento de estilo de vida y capital.

Tipos de apartamento, Tamaños & Precios:

Unidad Tipo tamaño (aprox. m2)Precio de inicio (€)

Estudio ~ 30 m2 desde 128.000€

1 dormitorio ~ 45 m2 desde 183.000€

2 dormitorios ~ 65 m2 de 345.000€

Servicios e instalaciones:

Piscina infinita para adultos y niños.
Gimnasios separados para hombres y mujeres.
Salón privado de juegos y cine.
Zonas de juegos infantiles & clubhouse.
Conserjería 24/7 & seguridad.
Amplia plaza de aparcamiento.

Ventajas de ubicación:

  • 5 minutos → Zona Libre Jebel Ali

  • 8 minutos → Expo City Dubai & Dubai Parks

  • 13 minutos → Ibn Battuta Mall

  • 18 minutos → Dubai Marina / JBR

  • 30 minutos → Centro Dubai (Burj Khalifa)

Acceso directo a Sheikh Zayed Road y cerca de Dubai Metro, por lo que es una excelente opción para los viajeros y los inquilinos.

Plan de Pago " Handover:

  • 50% durante la construcción

  • 50% en la entrega (Q4 2027)

  • Opciones de pago flexibles " propiedad libre para todas las nacionalidades

¿Por qué invertir en Azizi Wares?

  • Precio de entrada atractivo desde 128.000€.

  • Alta demanda de alquiler debido a la proximidad a centros de negocios & metro.

  • Excelente infraestructura en una comunidad creciente.

  • Desarrollado por Azizizi Developments – nombre de confianza en Dubai inmobiliaria.

Conclusión:

Azizi Wares es más que un hogar – es una inversión inteligente en estilo de vida en uno de los distritos de más rápido crecimiento de Dubai.
Ideal para compradores de primera vez, inversores inteligentes y familias que buscan una vida moderna a precios competitivos.

Asegure su unidad hoy y beneficie de un plan de pago atractivo!

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
