Complejo residencial Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Panorama general del proyecto:
Descubra Azizi Wares, un desarrollo residencial contemporáneo en el corazón del centro de Jebel Ali. Combinando diseño elegante, diseños inteligentes y instalaciones de primera clase, este proyecto es perfecto para usuarios finales e inversores por igual.
Con su ubicación privilegiada cerca de Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai y Dubai Marina, ofrece potencial de crecimiento de estilo de vida y capital.
Tipos de apartamento, Tamaños & Precios:
Unidad Tipo tamaño (aprox. m2)Precio de inicio (€)
Estudio ~ 30 m2 desde 128.000€
1 dormitorio ~ 45 m2 desde 183.000€
2 dormitorios ~ 65 m2 de 345.000€
Servicios e instalaciones:
Piscina infinita para adultos y niños.
Gimnasios separados para hombres y mujeres.
Salón privado de juegos y cine.
Zonas de juegos infantiles & clubhouse.
Conserjería 24/7 & seguridad.
Amplia plaza de aparcamiento.
Ventajas de ubicación:
5 minutos → Zona Libre Jebel Ali
8 minutos → Expo City Dubai & Dubai Parks
13 minutos → Ibn Battuta Mall
18 minutos → Dubai Marina / JBR
30 minutos → Centro Dubai (Burj Khalifa)
Acceso directo a Sheikh Zayed Road y cerca de Dubai Metro, por lo que es una excelente opción para los viajeros y los inquilinos.
Plan de Pago " Handover:
50% durante la construcción
50% en la entrega (Q4 2027)
Opciones de pago flexibles " propiedad libre para todas las nacionalidades
¿Por qué invertir en Azizi Wares?
Precio de entrada atractivo desde 128.000€.
Alta demanda de alquiler debido a la proximidad a centros de negocios & metro.
Excelente infraestructura en una comunidad creciente.
Desarrollado por Azizizi Developments – nombre de confianza en Dubai inmobiliaria.
Conclusión:
Azizi Wares es más que un hogar – es una inversión inteligente en estilo de vida en uno de los distritos de más rápido crecimiento de Dubai.
Ideal para compradores de primera vez, inversores inteligentes y familias que buscan una vida moderna a precios competitivos.
Asegure su unidad hoy y beneficie de un plan de pago atractivo!