  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo UPPER HOUSE

Piso en edificio nuevo UPPER HOUSE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
;
9
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 1580
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/2/23

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    31

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada

Sobre el complejo

MáS QUE SOLO UN RESIDENTE

En sus apartamentos céntricos y su filosofía de diseño holístico. Upper House es un lugar que amplía horizontes al maximizar el acceso a una gran cantidad de instalaciones y ofrecer amplias vistas de las islas Jumeirah y Marina Skyline. El desarrollo residencial comprende unidades sobresalientes que van desde estudios hasta apartamentos de una, dos y tres habitaciones y cuenta con comodidades excepcionales. Desde una piscina de entrenamiento de 37 metros hasta una almohadilla para salpicaduras para niños ’;, una plataforma y una cancha de baloncesto urbana, una zona de barbacoa, una sala de podcasts, un gimnasio con un muro de escalada, un estudio de yoga, una casa club con una sala de discos, un espacio dedicado para artistas en residencia, una pared de la galería, un espacio de trabajo, etc.

UBICACIóN

Con un ambiente comunitario tranquilo y una gama de comodidades, Jumeirah Lakes Towers está situado en todo el puerto deportivo de Dubai de clase mundial y se ha convertido en una comunidad residencial ideal para familias y personas que desean vivir en un área rodeada por una panorámica paseo marítimo y paisajes impresionantes.
Jumeirah Lakes Towers también alberga puntos de venta y oficinas, mientras que también ofrece una amplia gama de opciones gastronómicas y comerciales, así como oportunidades de recreación y entretenimiento.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Complejos similares
Complejo residencial New Sky Living Residence with a swimming pool and a gym, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$367,291
Complejo residencial Ellington Views I
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$582,693
Complejo residencial Azizi Grand — new residence by Azizi with swimming pools and gardens close to the golf club in Dubai Sports City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$216,897
Complejo residencial Beach Hills Villas
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,03M
Complejo residencial Concept 7 by Devmark Group
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$186,690
Está viendo
Piso en edificio nuevo UPPER HOUSE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Lincoln Star Residence
Edificio de apartamentos Lincoln Star Residence
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$157,876
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Edición limitada: ¡Solo 48 unidades disponibles! Plan de pago flexible: - 20 % de depósito + 4 % de tarifa DLD - 1 % mensual durante la construcción durante 18 meses - 10 % al momento de la entrega (cuarto trimestre de 2025) - 1 % mensual después de la entrega durante 52 meses Servici…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise residence Skyscape Avenue with a swimming pool and gyms close to golf courses, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence Skyscape Avenue with a swimming pool and gyms close to golf courses, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$481,984
Skyscape Avenue es un proyecto maravilloso de Sobha Realty. Ofrecemos apartamentos de lujo con 1-3 dormitorios.El diseño de apartamentos incluye un amplio salón y un acogedor balcón. Algunos de ellos también incluyen un almacenamiento, una sala de personal, una habitación de invitados, un es…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New Mallside Residence with swimming pools, restaurants and a spa center, Dubai Hills, Dubai, UAE
Complejo residencial New Mallside Residence with swimming pools, restaurants and a spa center, Dubai Hills, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$840,408
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento y vistas a Burj Khalifa y Burj Al Arab.La residencia cuenta con un hotel, restaurantes, una piscina infinita y una piscina infantil, un gimnasio, un bar en la azotea y un salón, un aparcamiento de 3 niveles, un centro de spa.Terminación - 202…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones