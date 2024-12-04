Piso en edificio nuevo UPPER HOUSE

MáS QUE SOLO UN RESIDENTE

En sus apartamentos céntricos y su filosofía de diseño holístico. Upper House es un lugar que amplía horizontes al maximizar el acceso a una gran cantidad de instalaciones y ofrecer amplias vistas de las islas Jumeirah y Marina Skyline. El desarrollo residencial comprende unidades sobresalientes que van desde estudios hasta apartamentos de una, dos y tres habitaciones y cuenta con comodidades excepcionales. Desde una piscina de entrenamiento de 37 metros hasta una almohadilla para salpicaduras para niños ’;, una plataforma y una cancha de baloncesto urbana, una zona de barbacoa, una sala de podcasts, un gimnasio con un muro de escalada, un estudio de yoga, una casa club con una sala de discos, un espacio dedicado para artistas en residencia, una pared de la galería, un espacio de trabajo, etc.

UBICACIóN

Con un ambiente comunitario tranquilo y una gama de comodidades, Jumeirah Lakes Towers está situado en todo el puerto deportivo de Dubai de clase mundial y se ha convertido en una comunidad residencial ideal para familias y personas que desean vivir en un área rodeada por una panorámica paseo marítimo y paisajes impresionantes.

Jumeirah Lakes Towers también alberga puntos de venta y oficinas, mientras que también ofrece una amplia gama de opciones gastronómicas y comerciales, así como oportunidades de recreación y entretenimiento.