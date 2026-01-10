Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Usativska silska gromada
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Usativska silska gromada, Ucrania

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Naberezhne, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Naberezhne, Ucrania
Habitaciones 1
Área 47 m²
Piso 4/4
$30,000
Apartamento 3 habitaciones en Usatove, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 5/5
$36,000
