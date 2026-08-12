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Oficinas en Venta en Odesa Urban Hromada, Ucrania

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Odesa
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139 propiedades total found
Oficina 45 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 45 m²
Odesa, Ucrania
Área 45 m²
37926 Venta de oficina en Kadorr City, 62 Perlas Centro de negocios en la calle. Krasnov Of…
$59,000
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Oficina 42 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 42 m²
Odesa, Ucrania
Área 42 m²
23143 Venderé locales para una oficina, una escuela de desarrollo, una escuela de idiomas en…
$27,300
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Oficina 770 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 770 m²
Odesa, Ucrania
Área 770 m²
8295. Ofrecemos para la venta, un edificio separado, de 2 plantas, nueva construcción, en el…
$770,000
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TekceTekce
Oficina 58 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 58 m²
Odesa, Ucrania
Área 58 m²
11171 Vendo la zona comercial en el complejo residencial Graf en el Pedagogical. Zona total …
$105,000
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Oficina 97 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
36158. Espacio de oficina en Novoselsky Street está a la venta. Superficie total de 97 m2. …
$42,500
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Oficina 33 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 33 m²
Odesa, Ucrania
Área 33 m²
13306. En venta oficina en un nuevo complejo residencial "ItTown" de la empresa Espacio en e…
$42,500
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Oficina 65 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 65 m²
Odesa, Ucrania
Área 65 m²
Un negocio preparado que aporta ingresos constantes el día uno después del acuerdo. Caracter…
$82,939
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Oficina 50 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 50 m²
Odesa, Ucrania
Área 50 m²
No. 5496. Se ofrece un espacio de oficina cerca de Shevchenko Park para la venta. Superficie…
$45,000
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Oficina 277 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 277 m²
Odesa, Ucrania
Área 277 m²
20406 Venta de espacio de oficina en el Centro. Mayor renovación. Habitación frontal de plan…
$375,000
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Oficina 700 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 700 m²
Odesa, Ucrania
Área 700 m²
La oficina de la compañía para la escala en el corazón de Odessa es un nuevo centro de negoc…
$3,200
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Oficina 45 m² en Odesa, Ucrania
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Odesa, Ucrania
Área 45 m²
Selling Farad in Odessa Center (45 m 2, 3 min to Shevenka Park) Posición: El centro ideal de…
$75,000
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Oficina 142 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 142 m²
Odesa, Ucrania
Área 142 m²
32971 La fachada de la nueva casa Superficie total: 142m2 Primer piso. Combinado Situación …
$320,000
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Oficina 65 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 65 m²
Odesa, Ucrania
Área 65 m²
22175 Venta es un local en la primera planta en el complejo residencial 63 Zhemchuzhina. Ent…
$169,000
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Oficina 181 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 181 m²
Odesa, Ucrania
Área 181 m²
20688 Ofrezco a la venta un local de fachada para uso gratuito. Situado en el corazón de Ode…
$290,000
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Oficina 53 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 53 m²
Odesa, Ucrania
Área 53 m²
34700. En venta local en LCD Watercolor 4, lo que lo convierte en una excelente opción para …
$46,000
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Oficina 35 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 35 m²
Odesa, Ucrania
Área 35 m²
31126. Una excelente oficina para negocios, así como para alquilar. Completamente listo, air…
$32,000
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Oficina 570 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 570 m²
Odesa, Ucrania
Área 570 m²
No. 1257. Ofrecemos a la venta un espacio de oficina representativo en el corazón de la ciud…
$950,000
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Oficina 39 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 39 m²
Odesa, Ucrania
Área 39 m²
11169 Venderé una zona al por menor en el complejo residencial "Graf" en Pedagogical. El áre…
$50,000
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Oficina 148 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 148 m²
Odesa, Ucrania
Área 148 m²
18043 Venta en una nueva casa en Arcadia. Superficie total de 148 m2. Planificación - amplia…
$150,200
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Oficina 161 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 161 m²
Odesa, Ucrania
Área 161 m²
16423 Venderé una habitación separada no residencial con un área de 161 metros cuadrados. Ha…
$120,000
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Oficina 59 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 59 m²
Odesa, Ucrania
Área 59 m²
27427. En venta es un apartamento de tres habitaciones en una casa de ladrillo de manzana en…
$43,000
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Oficina 90 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 90 m²
Odesa, Ucrania
Área 90 m²
37823. Venderé locales comerciales en un nuevo centro de negocios en la calle Sofievskaya. L…
$85,000
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Oficina 99 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 99 m²
Odesa, Ucrania
Área 99 m²
15834 Venderé el local en Kotovsky. Habitación 99 metros cuadrados. Buena reparación. Situad…
$139,000
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Oficina 92 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 92 m²
Odesa, Ucrania
Área 92 m²
4802. Ofrezco locales de venta en la calle Artillery. Superficie total de 92 m2. Consta de 5…
$75,000
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Oficina 222 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 222 m²
Odesa, Ucrania
Área 222 m²
10346. Ofrecemos a la venta un edificio administrativo separado en la calle Novikov. Superfi…
$170,000
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Oficina 368 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 368 m²
Odesa, Ucrania
Área 368 m²
30939 un local comercial se vende en un animado centro de la ciudad en la calle Malaya Arnau…
$290,000
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Oficina 3 789 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 3 789 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 789 m²
18198 Edificio en venta en el centro de la ciudad. 10 plantas, superficie total 3789m2. En u…
$7,00M
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Oficina 603 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 603 m²
Odesa, Ucrania
Área 603 m²
No. 5646. Ofrecemos a la venta un edificio separado cerca del aeropuerto de Odessa. Superfic…
$470,000
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Oficina 420 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 420 m²
Odesa, Ucrania
Área 420 m²
19967 Ofrecemos para la venta espacio de oficina en el complejo de élite "Karkashadze Houses…
$200,000
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Oficina 128 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 128 m²
Odesa, Ucrania
Área 128 m²
21641 Selling office space in the Orion residential complex on the street. Literario. Superf…
$128,000
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