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Hoteles en venta en Odesa Urban Hromada, Ucrania

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Odesa
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48 propiedades total found
Hotel 270 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
9570 Ofrecemos para la venta un negocio listo en el Centro Odessa en la calle Ekaterinskaya.…
$420,000
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Hotel 475 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 475 m²
Odesa, Ucrania
Área 475 m²
36918 Venta casa de dos plantas en la calle Lviv, con una superficie total de 475 m2 en una …
$430,000
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Hotel 900 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 900 m²
Odesa, Ucrania
Área 900 m²
No5507. Venderé una casa de 4 niveles en Arcadia. Zona total de 900 metros cuadrados. Está p…
$650,000
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TekceTekce
Hotel 40 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
33056 Apartamentos en venta en Maristella Marine Residence. El área total es de 40 metros cu…
$145,000
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Hotel 700 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 700 m²
Odesa, Ucrania
Área 700 m²
3348. Ofrecemos a la venta un edificio independiente de 3 plantas con un negocio de hotel li…
$1,20M
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Hotel 149 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 149 m²
Odesa, Ucrania
Área 149 m²
3581. Ofrecemos a la venta un mini hotel cerca de la plaza griega. Superficie total de 149 m…
$200,000
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Hotel 100 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
11692. En venta un mini hotel con 5 habitaciones en el complejo residencial "Acapulno-2". Ca…
$153,000
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Hotel 176 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 176 m²
Odesa, Ucrania
Área 176 m²
No. 3361. Ofrecemos apartamentos en venta en el complejo hotelero "Maristella" en la calle B…
$281,600
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Hotel 1 600 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 600 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 600 m²
No 1319 Ofrecemos para la venta un negocio de hotel terminado en Arcadia en la calle. Kamani…
$1,60M
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Hotel 100 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 100 m²
Odesa, Ucrania
Área 100 m²
33073. Venderé la sauna de operaciones en el centro. Superficie total de 100 m2. La entrada …
$80,000
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Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
9265. Ofrecemos a la venta un negocio hotelero listo en el corazón de Odessa, a 2 minutos a …
$550,000
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Hotel 171 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 171 m²
Odesa, Ucrania
Área 171 m²
9166. Ofrecemos a la venta 3 habitaciones de hotel en el complejo de apartamentos "Maristell…
$450,000
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Hotel 511 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 511 m²
Odesa, Ucrania
Área 511 m²
No. 3318. . . Ofrecemos a la venta el complejo hotelero terminado de apartamentos "Arcadia G…
$1,50M
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Hotel 260 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 260 m²
Odesa, Ucrania
Área 260 m²
3349. Ofrecemos a la venta una habitación con un negocio de hotel listo en la calle. Griego.…
$550,000
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Hotel 300 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 300 m²
Odesa, Ucrania
Área 300 m²
No. 3372. Ofrecemos a la venta un nuevo hotel operativo en la cuadra de la Plaza de la Cated…
$500,000
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Hotel 3 000 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 3 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 3 000 m²
No 2270. Ofrecemos a la venta el complejo inmobiliario del hotel y el centro de oficinas en …
$3,00M
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Hotel 4 883 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 4 883 m²
Odesa, Ucrania
Área 4 883 m²
No. 1329. . . Ofrecemos un hotel de tres pisos en una pintoresca ubicación en la Bahía de Ar…
$9,50M
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Hotel 235 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 235 m²
Odesa, Ucrania
Área 235 m²
30535. Venta de un mini-hotel en un nuevo complejo en la zona de Chernomorskaya. Superficie …
$260,000
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Hotel 171 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 171 m²
Odesa, Ucrania
Área 171 m²
3331. .. Venderé apartamentos en MARISTELLA, con una superficie total de 171 metros cuadrado…
$350,000
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Hotel 500 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 500 m²
No. 1275 Ofrecemos a la venta un nuevo hotel de 3 plantas. Levanevsky. Superficie total de 5…
$1,20M
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Hotel 257 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 257 m²
Odesa, Ucrania
Área 257 m²
27328. Venta de apartamentos de 3 niveles en Arcadia. En la planta baja hay una cómoda sala …
$490,000
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Hotel 130 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 130 m²
Odesa, Ucrania
Área 130 m²
23855. Vender un albergue existente como un negocio listo en la plaza. Sobornaya. Diseñado p…
$189,000
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Hotel 750 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 750 m²
Odesa, Ucrania
Área 750 m²
7997. Ofrecemos a la venta un nuevo hotel de 4 plantas en la zona de Odessa cerca de Arcadia…
$360,000
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Hotel 200 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
12169. Mini hotel con 8 habitaciones en la zona de 411 Baterías. Edificio independiente de 2…
$155,000
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Hotel 40 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
33057 Apartamentos en venta en Maristella Marine Residence. El área total es de 40 metros cu…
$145,000
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Hotel 224 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 224 m²
Odesa, Ucrania
Área 224 m²
6855. Ofrecemos para la venta Apart-hotel en la zona más rentable de la ciudad - Arcadia. El…
$290,000
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Hotel 360 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 360 m²
Odesa, Ucrania
Área 360 m²
No 1282. Estamos ofreciendo un hotel a la venta. Kotowski en la calle. South Road. Seaside. …
$120,000
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Hotel 1 899 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 1 899 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 899 m²
9849. Ofrecemos un complejo hotelero con 10 tbsp en venta. Fontana. Hecho en 3 plantas. La s…
$6,00M
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Hotel 420 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 420 m²
Odesa, Ucrania
Área 420 m²
No. 3459. Ofrecemos a la venta un edificio separado de 2 plantas, convertido en un hotel en …
$820,000
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Hotel 5 000 m² en Odesa, Ucrania
Hotel 5 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 5 000 m²
36765 Exclusivo complejo hotelero por el mar - un espacio de confort, estatus e ingresos est…
$6,00M
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Tipos de propiedades en Odesa Urban Hromada

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