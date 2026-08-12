Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Odesa Urban Hromada
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Odesa Urban Hromada, Ucrania

;
Odesa
7
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Restaurante, cafetería 889 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 889 m²
Odesa, Ucrania
Área 889 m²
El formato exclusivo que aparece en el mercado es raramente: un nuevo edificio independiente…
$2,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 210 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 210 m²
Odesa, Ucrania
Área 210 m²
Preparando un negocio en el corazón de la parte histórica de la niebla en la encrucijada de …
$250,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 150 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 150 m²
Odesa, Ucrania
Área 150 m²
Exclusiva oferta: legendario bar en Langeronovskaya, 150 m2 Dirección ooh Langeronovskaya, e…
$1,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Restaurante, cafetería 210 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 210 m²
Odesa, Ucrania
Área 210 m²
Proposición exclusiva: legendaria confección con poder en el corazón Odesa. Addresses Wool. …
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 450 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 450 m²
Odesa, Ucrania
Área 450 m²
Para la venta dos overkhov okrema Budivlya ( restaurant elegante) con Maidanchik ped be-a ki…
$600,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 275 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 275 m²
Odesa, Ucrania
Área 275 m²
Parece ser una habitación única en el centro histórico de Odessa, en la intersección de las …
$300,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 130 m² en Odesa, Ucrania
Restaurante, cafetería 130 m²
Odesa, Ucrania
Área 130 m²
Coloque café/restaurante en el buitre. Trojka Prepárate para vender un restaurante de café a…
$260,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Odesa Urban Hromada

bienes raíces comerciales
hoteles
oficinas
edificios industriales
almacenes
Realting.com
Ir