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Locales comerciales en venta en Óblast de Ivano-Frankivsk, Ucrania

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Ivano-Frankivsk
6
16 propiedades total found
Propiedad comercial 2 000 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 2 000 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 2 000 m²
Abrir una oportunidad única para invertir en un hotel de prestigio, situado en el corazón de…
$3,30M
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Propiedad comercial 4 000 m² en Deliatyn, Ucrania
Propiedad comercial 4 000 m²
Deliatyn, Ucrania
Área 4 000 m²
Te venderé una poderosa suite comercial en Delhi. Está situado cerca de la arteria principa…
$6,00M
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Propiedad comercial 1 300 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 1 300 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 1 300 m²
Voy a vender el negocio de Buzon, que es un Hotel FLOST. El área total de la habitación: 130…
$2,07M
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TekceTekce
Otro 1 200 m² en Verkhnii Yaseniv, Ucrania
Otro 1 200 m²
Verkhnii Yaseniv, Ucrania
Área 1 200 m²
Voy a darle al Hotel Sadiba a la esquina de la pintura de los Carpathians desde la parte sup…
$1,38M
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Propiedad comercial 1 497 m² en Kalush, Ucrania
Propiedad comercial 1 497 m²
Kalush, Ucrania
Área 1 497 m²
Le ofrecemos un lugar de libre propósito, que está en el corazón de la ciudad de Kaluash. L…
$1,20M
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Otro 750 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 750 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 750 m²
Prepare un nuevo hotel cerca de Bukoville, unas vacaciones, a través de la primera salida, 7…
$1,29M
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Propiedad comercial 900 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 900 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 900 m²
Vendo complejo de fabricación en Ivano-French La superficie total es de 900 m2. Poner -600 m…
$1,15M
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Propiedad comercial 345 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 345 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 345 m²
Venderé la sala de oficinas en el centro de la ciudad, A-como espacio abierto, con un podero…
$599,999
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Propiedad comercial 3 500 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 3 500 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 3 500 m²
El complejo cani-salubre de cuatro pisos en Ivano-Frankika con total autonomía en su tierra.…
$2,50M
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Propiedad comercial 2 500 m² en Khryplyn, Ucrania
Propiedad comercial 2 500 m²
Khryplyn, Ucrania
Área 2 500 m²
Hotel Recreation Base, Centro de Rehabilitación Sloboda Carpathians 1.5 hectáreasEl costo de…
$1,000,000
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Otro 510 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 510 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 510 m²
Cojplar - cuatro casas en las montañas - Polyakov, Bukovel, Karshoo Working Income Business …
$1,20M
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Propiedad comercial 10 000 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 10 000 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 10 000 m²
Venderé o se lo daré a términos mecánicos Remmont. c. Borracho, Burshnian ZPD-140. Es en may…
$3,20M
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Propiedad comercial 5 500 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 5 500 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 5 500 m²
A Swedish Zasniquan in L.A. Frankik, Lviv Es una buena convención. La superficie total del e…
$1,80M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 1 000 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 1 000 m²
Vendo el hotel a Polonka, la zona de la estación, Bukow. Con excelentes vistas a las montaña…
$1,25M
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Propiedad comercial 700 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 700 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 700 m²
¡Parece un negocio pre-restaurante en el corazón de Carpath- Poison! Companine tiene dos áre…
$2,65M
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Proyecto Hotelero Histórico con Manantial Curativo en Sloboda en Kolomyia Raion, Ucrania
Proyecto Hotelero Histórico con Manantial Curativo en Sloboda
Kolomyia Raion, Ucrania
Habitaciones 40
Área 2 450 m²
Número de plantas 4
Se ofrece en venta un complejo hotelero sin terminar, ubicado en una prometedora región turí…
$1,41M
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