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Locales comerciales en venta en Ivano-Frankivsk, Ucrania

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6 propiedades total found
Propiedad comercial 345 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 345 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 345 m²
Venderé la sala de oficinas en el centro de la ciudad, A-como espacio abierto, con un podero…
$599,999
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Propiedad comercial 3 500 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 3 500 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 3 500 m²
El complejo cani-salubre de cuatro pisos en Ivano-Frankika con total autonomía en su tierra.…
$2,50M
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Propiedad comercial 1 300 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 1 300 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 1 300 m²
Voy a vender el negocio de Buzon, que es un Hotel FLOST. El área total de la habitación: 130…
$2,07M
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TekceTekce
Propiedad comercial 10 000 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 10 000 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 10 000 m²
Venderé o se lo daré a términos mecánicos Remmont. c. Borracho, Burshnian ZPD-140. Es en may…
$3,20M
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Propiedad comercial 900 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 900 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 900 m²
Vendo complejo de fabricación en Ivano-French La superficie total es de 900 m2. Poner -600 m…
$1,15M
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Propiedad comercial 5 500 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 5 500 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 5 500 m²
A Swedish Zasniquan in L.A. Frankik, Lviv Es una buena convención. La superficie total del e…
$1,80M
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