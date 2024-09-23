Piso en edificio nuevo Ağaoğlu Çekmeköy Park

Ağaoğlu Çekmeköy Park es un exclusivo proyecto residencial y una excelente oportunidad para adquirir una propiedad en Estambul. Está ubicado en el tranquilo distrito de Çekmeköy, en la parte asiática de la ciudad. El proyecto combina naturaleza, arquitectura contemporánea y acceso directo al metro, ofreciendo un entorno ideal para una vida familiar cómoda.

Ağaoğlu Çekmeköy Park destaca por su gran potencial de inversión gracias a su ubicación estratégica cerca del Centro Financiero de Estambul (Istanbul Financial Center) y a sus completas instalaciones de lujo. El proyecto es apto tanto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria como para solicitar el permiso de residencia en Turquía.

Características del proyecto:

Ubicación privilegiada: A pocos pasos de la estación de metro Çekmeköy .

Amplias zonas verdes: Jardines y espacios paisajísticos cuidadosamente diseñados.

Diversidad de tipologías: Apartamentos desde 1+1 hasta 4+1 .

Acabados de lujo: Materiales de alta calidad y diseño interior moderno.

Instalaciones completas: Piscinas, spa, gimnasio y áreas deportivas.

Seguridad 24/7: Complejo residencial cerrado con sistema de videovigilancia.

Cercanía al centro financiero: Excelente conexión con el Centro Financiero de Estambul .

Vistas a la naturaleza: Panorámicas hacia bosques y amplias áreas verdes.

Ideal para familias: Entorno seguro, tranquilo y confortable.

Alto potencial de inversión: Gran demanda de alquiler y perspectivas de revalorización.

¿Por qué invertir en este proyecto?

Ağaoğlu Çekmeköy Park combina una ubicación estratégica, un estilo de vida orientado a las familias y un sólido potencial de inversión a largo plazo en uno de los distritos con mayor crecimiento de Estambul.