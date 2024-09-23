Piso en edificio nuevo Ağaoğlu Çekmeköy Park

Ağaoğlu Çekmeköy Park es un exclusivo proyecto residencial y una excelente oportunidad para adquirir una propiedad en Estambul. Está ubicado en el tranquilo distrito de Çekmeköy, en la parte asiática de la ciudad. El proyecto combina naturaleza, arquitectura contemporánea y acceso directo al metro, ofreciendo un entorno ideal para una vida familiar cómoda.
Ağaoğlu Çekmeköy Park destaca por su gran potencial de inversión gracias a su ubicación estratégica cerca del Centro Financiero de Estambul (Istanbul Financial Center) y a sus completas instalaciones de lujo. El proyecto es apto tanto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria como para solicitar el permiso de residencia en Turquía.
Características del proyecto:
Ubicación privilegiada: A pocos pasos de la estación de metro Çekmeköy.
Amplias zonas verdes: Jardines y espacios paisajísticos cuidadosamente diseñados.
Diversidad de tipologías: Apartamentos desde 1+1 hasta 4+1.
Acabados de lujo: Materiales de alta calidad y diseño interior moderno.
Instalaciones completas: Piscinas, spa, gimnasio y áreas deportivas.
Seguridad 24/7: Complejo residencial cerrado con sistema de videovigilancia.
Cercanía al centro financiero: Excelente conexión con el Centro Financiero de Estambul.
Vistas a la naturaleza: Panorámicas hacia bosques y amplias áreas verdes.
Ideal para familias: Entorno seguro, tranquilo y confortable.
Alto potencial de inversión: Gran demanda de alquiler y perspectivas de revalorización.
¿Por qué invertir en este proyecto?
Ağaoğlu Çekmeköy Park combina una ubicación estratégica, un estilo de vida orientado a las familias y un sólido potencial de inversión a largo plazo en uno de los distritos con mayor crecimiento de Estambul.
Este proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.
También es adecuado para obtener el permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad.