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Piso en edificio nuevo Ağaoğlu Çekmeköy Park

Cekmekoy, Turquía
de
$521,156
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14
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ID: 38876
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Çekmeköy
  • Metro
    Çekmeköy (~ 900 m)
  • Metro
    Necip Fazıl (~ 500 m)

Sobre el complejo

Ağaoğlu Çekmeköy Park es un exclusivo proyecto residencial y una excelente oportunidad para adquirir una propiedad en Estambul. Está ubicado en el tranquilo distrito de Çekmeköy, en la parte asiática de la ciudad. El proyecto combina naturaleza, arquitectura contemporánea y acceso directo al metro, ofreciendo un entorno ideal para una vida familiar cómoda.

Ağaoğlu Çekmeköy Park destaca por su gran potencial de inversión gracias a su ubicación estratégica cerca del Centro Financiero de Estambul (Istanbul Financial Center) y a sus completas instalaciones de lujo. El proyecto es apto tanto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria como para solicitar el permiso de residencia en Turquía.

Características del proyecto:

  • Ubicación privilegiada: A pocos pasos de la estación de metro Çekmeköy.

  • Amplias zonas verdes: Jardines y espacios paisajísticos cuidadosamente diseñados.

  • Diversidad de tipologías: Apartamentos desde 1+1 hasta 4+1.

  • Acabados de lujo: Materiales de alta calidad y diseño interior moderno.

  • Instalaciones completas: Piscinas, spa, gimnasio y áreas deportivas.

  • Seguridad 24/7: Complejo residencial cerrado con sistema de videovigilancia.

  • Cercanía al centro financiero: Excelente conexión con el Centro Financiero de Estambul.

  • Vistas a la naturaleza: Panorámicas hacia bosques y amplias áreas verdes.

  • Ideal para familias: Entorno seguro, tranquilo y confortable.

  • Alto potencial de inversión: Gran demanda de alquiler y perspectivas de revalorización.

¿Por qué invertir en este proyecto?

Ağaoğlu Çekmeköy Park combina una ubicación estratégica, un estilo de vida orientado a las familias y un sólido potencial de inversión a largo plazo en uno de los distritos con mayor crecimiento de Estambul.

  • Este proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

  • También es adecuado para obtener el permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Cekmekoy, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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