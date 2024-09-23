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Piso en edificio nuevo Villas Mavera 4 Gürpınar

Beylikduzu, Turquía
Precio en demanda
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ID: 38194
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Sobre el complejo

Villas Mavera 4 Gürpınar ofrecen un exclusivo estilo de vida en Beylikdüzü, a solo unos minutos del mar de Mármara. Diseñado especialmente para familias, el proyecto combina lujo y confort con amplias villas de arquitectura moderna.

Villas Mavera 4 Gürpınar se extiende sobre una superficie de 6.500 m² y está compuesto por 10 villas, listas para su ocupación inmediata y con títulos de propiedad disponibles. El proyecto ofrece villas pareadas 6+2 de 375 m² y villas independientes 8+2 de 475 m².

10 ventajas de las Villas Mavera 4 Gürpınar:

  • Ubicación privilegiada: cerca del mar de Mármara y de todos los servicios urbanos.

  • Espacios amplios: villas con superficies de 375 a 475 m².

  • Sistema de hogar inteligente: tecnología avanzada integrada para mayor comodidad.

  • Instalaciones exclusivas: piscinas privadas, saunas y baños turcos.

  • Instalaciones deportivas: gimnasio dentro del complejo.

  • Máximo confort: sistema de calefacción por suelo radiante.

  • Aparcamiento: plazas de aparcamiento cubiertas y al aire libre.

  • Seguridad: vigilancia profesional y sistema de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Documentación lista: títulos de propiedad disponibles y posibilidad de obtener la ciudadanía turca mediante inversión.

  • Entrega inmediata: viviendas completamente terminadas y listas para entrar a vivir.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beylikduzu, Turquía
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