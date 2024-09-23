Piso en edificio nuevo Villas Mavera 4 Gürpınar

Villas Mavera 4 Gürpınar ofrecen un exclusivo estilo de vida en Beylikdüzü, a solo unos minutos del mar de Mármara. Diseñado especialmente para familias, el proyecto combina lujo y confort con amplias villas de arquitectura moderna.

Villas Mavera 4 Gürpınar se extiende sobre una superficie de 6.500 m² y está compuesto por 10 villas, listas para su ocupación inmediata y con títulos de propiedad disponibles. El proyecto ofrece villas pareadas 6+2 de 375 m² y villas independientes 8+2 de 475 m².

10 ventajas de las Villas Mavera 4 Gürpınar: