Piso en edificio nuevo Villas Mavera 4 Gürpınar

Villas Mavera 4 Gürpınar ofrecen un exclusivo estilo de vida en Beylikdüzü, a solo unos minutos del mar de Mármara. Diseñado especialmente para familias, el proyecto combina lujo y confort con amplias villas de arquitectura moderna.
Villas Mavera 4 Gürpınar se extiende sobre una superficie de 6.500 m² y está compuesto por 10 villas, listas para su ocupación inmediata y con títulos de propiedad disponibles. El proyecto ofrece villas pareadas 6+2 de 375 m² y villas independientes 8+2 de 475 m².
10 ventajas de las Villas Mavera 4 Gürpınar:
Ubicación privilegiada: cerca del mar de Mármara y de todos los servicios urbanos.
Espacios amplios: villas con superficies de 375 a 475 m².
Sistema de hogar inteligente: tecnología avanzada integrada para mayor comodidad.
Instalaciones exclusivas: piscinas privadas, saunas y baños turcos.
Instalaciones deportivas: gimnasio dentro del complejo.
Máximo confort: sistema de calefacción por suelo radiante.
Aparcamiento: plazas de aparcamiento cubiertas y al aire libre.
Seguridad: vigilancia profesional y sistema de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Documentación lista: títulos de propiedad disponibles y posibilidad de obtener la ciudadanía turca mediante inversión.
Entrega inmediata: viviendas completamente terminadas y listas para entrar a vivir.