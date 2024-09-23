  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas a la montaña y piscina en Antalya Konyaaltı

Konyaalti, Turquía
$227,205
45
ID: 27867
Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Konyaalti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2024
  • Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con calefacción por suelo radiante en un complejo con aparcamiento interior en Antalya Konyaaltı

Los apartamentos con vistas a la montaña y a la naturaleza están situados en el barrio Hurma del distrito Konyaaltı de Antalya. Hurma es una de las regiones preferidas de Antalya, con su ubicación privilegiada cerca del mar. La mundialmente famosa playa de Konyaaltı también se encuentra en este barrio.

Los apartamentos en venta en Antalya Konyaaltı se encuentran a poca distancia de las necesidades diarias. También están a 2,5 km de la playa de Konyaaltı, a 2,6 km del puerto deportivo Setur Marina, a 2,9 km del teleférico de Sarısu, a 5,4 km del hospital Olympos, a 13 km de Kaleiçi y a 26,5 km del aeropuerto de Antalya.

Los apartamentos con vistas a la montaña están ubicados en el proyecto construido en un terreno de 2.435 m2. Hay apartamentos de 1 dormitorio y opciones de 2-3 apartamentos dúplex en el proyecto. El complejo cuenta con instalaciones exclusivas como piscina, piscina para niños, ascensor, parque para niños, gimnasio, sauna, salón de juegos, sala de billar, pérgolas y sistema de cámaras de seguridad 24/7.

Los apartamentos de diseño moderno cuentan con dormitorio, salón, cocina americana, baño y balcón. Los apartamentos de la planta jardín tienen un jardín privado, mientras que los áticos dúplex tienen una terraza.


Localización en el mapa

Konyaalti, Turquía
