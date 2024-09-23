  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kepez
  4. Piso en edificio nuevo Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya

Piso en edificio nuevo Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya

Kepez, Turquía
de
$543,879
;
45
Dejar una solicitud
ID: 27935
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Kepez

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Pisos con Centros Comerciales y Cafeterías en Antalya, Kepez

Los pisos de lujo se encuentran en Kepez, en el barrio de Gülveren. La región ha crecido rápidamente con sus proyectos de transformación urbana y ha atraído a inversores y compradores. Se ha convertido en un centro de atracción gracias a sus altas oportunidades de inversión y precios razonables. Esta región es preferida, debido a su proximidad al centro de la ciudad, instalaciones sociales, y el mar.

Los pisos están a poca distancia de mercados, centros comerciales, hospitales y bancos, a 3 km del centro comercial Erasta, a 3,8 km del centro comercial Özdilek, a 4 km de la estación de autobuses de Antalya y del centro comercial 5M Migros, a 4,5 km de las playas de Konyaaltı, a 6 km del centro comercial MarkAntalya, a 7 km del centro de Antalya y a 17 km del aeropuerto de Antalya.

El proyecto consta de 33 locales comerciales y un total de 359 pisos, de 1 a 4 dormitorios, distribuidos en 5 bloques. La superficie del terreno es de 18.003 m². Los pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios ofrecen diferentes características de lujo.

En el bloque donde se encuentran los pisos 2+1, 3+1 y 4+1, hay piscinas cubiertas y al aire libre, una piscina infantil, un gimnasio, una sala de pilates, una sauna, un club infantil, zonas de aparcamiento cubiertas, cafeterías, un sistema de seguridad 24/7, zonas de paseo y conserje. Además, muchos pisos del complejo tienen vistas al mar y a la ciudad.

Los pisos de 2 dormitorios tienen un salón, una cocina americana, un cuarto de baño, un cuarto de baño en suite, un vestidor y un balcón. Los pisos de 3 dormitorios tienen un salón, una cocina independiente, un cuarto de baño, un cuarto de baño en suite, un vestidor y un balcón.

Los pisos en venta en Antalya están equipados con puertas de acero, cocinas integradas, sistemas de hogar inteligente, aire acondicionado en todas las habitaciones, caldera combi, calefacción por suelo radiante, microondas, iluminación LED, guardarropa, sistema central de satélite, Internet y cabina de ducha.


AYT-01005

Localización en el mapa

Kepez, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$59,980
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$107,202
Barrio residencial Affordable apartments in Alanya
Alanya, Turquía
de
$103,036
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Turquía
de
$160,148
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$134,003
Está viendo
Piso en edificio nuevo Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Kepez, Turquía
de
$543,879
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Mostrar todo Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Oba, Turquía
de
$140,159
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 55 m2 en el complejo River Panorama Oba.River Panorama es un nuevo complejo residencial premium situado en Oba - una de las mejores zonas de Alanya.Aquí se ha creado una infraestructura completa y conveniente, incluyendo supermercados Migros y Car…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$354,162
Ofrecemos apartamentos luminosos con amplios balcones y vistas pintorescas.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, zona de spa, centro de fitness, sauna, sala de vapor y baño turco, parque infantil, pequeño cine, salas de juegos, aparcamiento, videovigilancia.Instalaciones …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$154,462
Opciones de acabado Con acabado
Licencia de alquiler a corto plazo!Apartamentos de un dormitorio (1+1) 70 m2, fachada sur, con vistas al mar en el complejo Novus Sky.El complejo se encuentra en Alanya en la zona de Mahmutlar, en la calle Barbaros, a 120 metros del mar.Hay todo lo que necesita para la recreación y residenci…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones