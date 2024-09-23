  1. Realting.com
  Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Oba, Turquía
de
$159,729
;
8
ID: 27549
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Información adicional y fotos bajo petición.

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.
Amueblado apartamento de una habitación (1 + 1) 60 m2 con vistas al mar en el complejo Granada Boutique Residence.

Granada Boutique Residencia es un hermoso complejo residencial con todas las comodidades, situado en la zona de Oba, a 50 m del mar.

A poca distancia del complejo hay supermercados, tiendas, restaurantes, cafeterías, un centro comercial, un mercado, un hospital y paradas de transporte público.

Infraestructura:

  • Piscina
  • Piscina para niños
  • Jacuzzi
  • Fitness
  • Sauna
  • BBQ
  • Jardín
  • Concierge
  • Área segura

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía
