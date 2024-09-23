Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Información adicional y fotos bajo petición.
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.
Amueblado apartamento de una habitación (1 + 1) 60 m2 con vistas al mar en el complejo Granada Boutique Residence.
Granada Boutique Residencia es un hermoso complejo residencial con todas las comodidades, situado en la zona de Oba, a 50 m del mar.
A poca distancia del complejo hay supermercados, tiendas, restaurantes, cafeterías, un centro comercial, un mercado, un hospital y paradas de transporte público.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.