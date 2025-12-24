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Barrio residencial Ykines Torremolinos

Torremolinos, Španjolska
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ID: 39586
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 152138385
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Torremolinos
  • Dirección
    Avenida Palma de Mallorca

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A new boutique residential development of 1 and 2-suite homes, with panoramic penthouses and garden suites that include a private pool or jacuzzi, just a step away from the beach. All homes feature spacious terraces and panoramic views, blending interior and exterior to fully enjoy the Costa del Sol. It stands out for its avant-garde design, premium qualities, and exclusive amenities. An iconic building inspired by the Mediterranean Roman pine, conceived for an urban lifestyle connected to nature. The project features a complete selection of amenities designed for enjoyment and community living: swimming pool, barbecue area, chill-out zone, and pet care space, among others. Spaces designed to share, connect, and foster a social, comfortable, and dynamic lifestyle, where every day is lived with greater quality and well-being.

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Torremolinos, Španjolska
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