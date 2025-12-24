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Barrio residencial Villa Eco-Housing

Bel Air, Španjolska
de
$2,90M
;
13
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ID: 39356
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1387434567
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Pueblo
    Bel Air
  • Dirección
    Calle Mejorana

Sobre el complejo

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A villa divided in several luxury apartments, perfect for investors who want high rental returns. We have selected a plot located in the highly desirable Belair/Estepona area, close to the beach, amenities, and a renowned golf course. An individual villa divided into luxury apartments, featuring shared outdoor areas, a pool, and gardens; as well as interior amenities including an elevator. The semi-basement, with natural light, includes a sauna, jacuzzi, and laundry facilities—all powered by renew-able energy. The project will be delivered turnkey. In the process, the client first purchases the plot, while simultaneously signing an exclusivity construction contract with us, which includes a reservation payment. Subsequent payments are made according to the certifications issued by the site manager. If you are Looking for a hassle-free investment with high returns, we offer a smart co-housing model with guaranteed returns of 10% per year from year 1, with no concerns about tourist rental licenses.

Localización en el mapa

Bel Air, Španjolska
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Barrio residencial Villa Eco-Housing
Bel Air, Španjolska
de
$2,90M
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Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
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