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Barrio residencial Costa Niza

Velez Malaga, Španjolska
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ID: 39482
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 853113229
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    La Axarquía
  • Ciudad
    Velez Malaga

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Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in the price. Ground floors with large terraces, first and second floors with terraces. Private area with gardens, 2 swimming pools and 2 paddle tennis courts. Top quality, furnished kitchens, bathroom furniture with mirrors and screens in shower trays.

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Velez Malaga, Španjolska
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