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Barrio residencial LAKÜN

Mijas, Španjolska
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ID: 38905
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 700742876
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Un complejo residencial que redefine el concepto de hogar, brindando a sus residentes una experiencia equiparable a la de un hotel de cinco estrellas. Con un innovador diseño y arquitectura de vanguardia, integra servicios de primer nivel.

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Mijas, Španjolska
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