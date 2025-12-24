Barrio residencial Imagine

Entre el azul del Mediterráneo y el verde de los mejores campos de golf, nace una nueva colección de 15 villas de lujo, que encarna el auténtico estilo de vida de la Costa del Sol. Este proyecto representa el diseño moderno, la amplitud, la luz natural y una ubicación inmejorable en la prestigiosa Nueva Milla de Oro. A pocos minutos de la playa, rodeado de campos de golf de alto nivel, y con acceso inmediato a todo tipo de servicios, estas villas ofrecen la combinación perfecta de ubicación, diseño y calidad de vida. Las villas están situadas en parcelas planas que van desde 985 m2 hasta 1,125 m2 y destacan por su arquitectura moderna, elegante y funcional. Cada hogar ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer espacios generosos, luz natural en toda la casa, y un diseño óptimo centrado en la comodidad y la vida mediterránea. Las áreas de estar cuentan con techos de doble altura de casi 6 metros, creando un notable sentido del espacio y la exclusividad. Gracias a su orientación suroeste, todas las villas disfrutan de un brillo excepcional durante todo el día y espectaculares atardeceres. Cada villa incluye 4 dormitorios en suite, amplios interiores, cocinas de planta abierta y una conexión perfecta con el exterior a través de varias terrazas cubiertas y descubiertas. Las zonas al aire libre cuentan con piscinas privadas ideales para bañarse, jardines ajardinados y una elegante barra de piscina, con opciones de personalización disponibles para adaptarse a las preferencias del comprador. Además, el nivel del sótano ofrece múltiples posibilidades de uso personalizado: gimnasio, spa, cine, sala de juegos o apartamento de invitados. La experiencia está redondeada por un espectacular solárium en la azotea, perfecto para disfrutar del sol, las vistas abiertas y el clima privilegiado de la Costa del Sol. Bel Air es una exclusiva zona residencial situada en la Nueva Milla de Oro, entre Estepona y Marbella, que ofrece una combinación perfecta de tranquilidad, servicios y excelente conectividad. A solo 10 minutos de Puerto Banús, a 15 minutos del centro de Marbella, a 10 minutos de Estepona, y a unos 45 minutos del aeropuerto internacional de Málaga, su ubicación estratégica permite a los residentes disfrutar de lo mejor de la Costa del Sol con total facilidad. La zona está rodeada de infraestructura que incluye prestigiosos campos de golf como Los Flamingos Golf y El Paraíso Golf Club, el emblemático Hotel Anantara Villa Padierna Palace, el moderno The Flag Costa del Sol Marbella, y el recién renovado METT Hotel & Beach Resort Marbella. La oferta de ocio está mejorada por encantadores bares de playa y la exclusiva Anantara por el Sea Beach Club, que ofrece una experiencia de playa sofisticada. La zona también destaca por sus servicios deportivos, incluyendo el Racquet Club Villa Padierna y el Bel Air Tennis y Padel Club, ideal para los amantes del deporte y del bienestar. Además, ofrece supermercados, tiendas, restaurantes, escuelas y todos los servicios esenciales a muy cerca, lo que lo convierte en una zona especialmente conveniente y funcional para estancias de vacaciones y vacaciones a tiempo completo. Gracias a su combinación única de tranquilidad, entorno natural, servicios de alto nivel y accesibilidad, Bel Air es ideal para varios perfiles: familias que buscan calidad de vida durante todo el año, compradores que buscan una segunda casa junto al mar, e inversores interesados en propiedades con alta demanda de alquileres vacacionales o a largo plazo. Cada villa está diseñada para ofrecer una experiencia de vida inigualable, con materiales de alta calidad y un diseño adaptado para comodidad y entretenimiento diarios. El equilibrio perfecto entre espacios interiores y exteriores permite disfrutar en cada momento, ya sea con familia o con invitados. El diseño interior contemporáneo, combinado con la elegancia atemporal de AALTO Exclusive Design, aporta un estilo sofisticado y único a cada hogar. Los interiores evocan el bienestar y el carácter, reflejando la esencia de un estilo de vida exclusivo. La entrada principal se abre en un majestuoso salón con techos de casi seis metros de altura y una escalera que conecta los diferentes niveles. Desde la amplia sala de estar principal, se disfruta de vistas preciosas del jardín y la naturaleza circundante. La cocina, diseñada por KOK Studio y equipada con electrodomésticos MIELE, lleva la firma de la prestigiosa marca SANTOS, y se convierte en el corazón de la casa gracias a su concepto abierto, isla central y acceso directo al comedor. En esta planta también hay un elegante dormitorio en suite con un walk-in closet y acceso directo a la terraza y al jardín. Varios porches, ambos cubiertos y al aire libre, crean múltiples espacios relajantes junto a la impresionante piscina y exclusivo bar de piscina. En la planta superior, la suite principal ocupa un ala entera de la casa, ofreciendo la máxima privacidad. Cuenta con un walk-in closet diseñado a medida por la UECKO, una marca premiada Guinness World Record de 2024 y un lujoso baño en suite. Este nivel también incluye dos dormitorios adicionales en suite, cada uno con un walk-in closet y terraza privada. El nivel inferior (-1) ofrece un espacio multifuncional de 155 m2 que se puede adaptar como sala de juegos, cine, SPA, GYM, dormitorios adicionales o una habitación familiar. La luz natural fluye a través de ventanas de altura completa y un patio interior. Esta planta también incluye un lavadero, sala técnica y un baño completo. El solarium en la azotea con piscina privada y comedor exterior es el lugar perfecto para disfrutar de noches inolvidables con vistas a la naturaleza circundante. Estas exclusivas villas se completan con jardines minuciosamente ajardinados, piscina privada, dos plazas de aparcamiento con cargadores eléctricos, sistema aerterérmico, automatización de casas avanzada, carpintería TECHNAL y sistema de seguridad individual.