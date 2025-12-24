Barrio residencial Verdana Villas

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
An exclusive collection of luxury villas in Elviria, Marbella East, where timeless Andalusian architecture meets contemporary Mediterranean living.
Surrounded by pine-covered hills and just minutes from some of the Costa del Sol’s finest beaches, Verdana offers privacy, natural beauty and exceptional convenience. Marbella centre is only ten minutes away, with international schools, golf courses, beach clubs and Málaga Airport all within easy reach.
Each villa is thoughtfully designed with elegant white façades, natural stone details and expansive windows that flood the interiors with light. Open-plan living areas flow seamlessly onto generous terraces, landscaped gardens and private infinity pools, creating the perfect indoor-outdoor lifestyle.
Master suites feature spa-inspired bathrooms and dressing areas, while high-quality finishes, private gyms and energy-efficient features such as solar panels and EV charging ensure modern comfort.
This project offers refined, sustainable luxury in one of Marbella East’s most desirable residential settings — ideal as a permanent home or exclusive holiday retreat.
Localización en el mapa
Ricmar, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo