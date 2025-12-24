  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mijas
  4. Barrio residencial Balance

Barrio residencial Balance

Mijas, Španjolska
de
$449,372
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39204
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1760971183
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas
  • Dirección
    Calle Doma, 2

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
This development is a modern residential of 75 homes, in a balanced recipe for a life well lived. With its timeless design and young spirit, it reflects the true essence of life through comfortable 2 and 3 bedroom homes with incredible sea and mountain views and spacious common areas designed for relaxation, entertainment, sports and wellness. In its common areas we find a swimming pool in the central area with a chill out area, designed to enjoy and relax. It also has a gym, a social club and barbecue area and picnic areas for meetings with friends or family. All surrounded by more than 13,000 m2 of gardens that invite you to disconnect. The kitchens come equipped with appliances including: induction hob, refrigerator, washing machine, dishwasher, extractor hood, oven and microwave. The orientation and distribution of the house facilitates rest and provides natural light and ventilation. An ideal living project for people who enjoy a quiet family life, but at the same time urban.

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Naya Residences
Estepona, Španjolska
de
$759,950
Barrio residencial Azure
Estepona, Španjolska
de
$631,396
Barrio residencial Veridian II
Fuengirola, Španjolska
de
$1,11M
Barrio residencial Marine Hills Fase 1
Resinera Voladilla, Španjolska
de
$665,525
Barrio residencial Boutique Project
Mijas, Španjolska
de
$927,185
Está viendo
Barrio residencial Balance
Mijas, Španjolska
de
$449,372
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Boutique Project
Barrio residencial Boutique Project
Barrio residencial Boutique Project
Barrio residencial Boutique Project
Barrio residencial Boutique Project
Mostrar todo Barrio residencial Boutique Project
Barrio residencial Boutique Project
Mijas, Španjolska
de
$927,185
New boutique development of only 16 modern apartments with sea views in La Cala de Mijas. In this select community, there is every opportunity to express yourself and create a custom home, designed and designed to your needs and preferences. Available options include the ability to choos…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$358,563
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Mostrar todo Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Estepona, Španjolska
de
$567,687
A new and exclusive boutique development located on the New Golden Mile, between Marbella and Estepona, one of the most sought-after residential areas on the Costa del Sol. Surrounded by beaches, golf courses, wellness clubs, luxury resorts, and renowned lifestyle destinations, the project o…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones