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Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5

Resinera Voladilla, Španjolska
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6
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ID: 39111
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1459588432
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Pueblo
    Resinera Voladilla

Sobre el complejo

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Situado en la zona de Selwo entre Estepona y San Pedro. Es un proyecto turístico cuyo valor añadido reside en su conjunto de instalaciones, infraestructura y ubicación geográfica. El complejo cuenta con 4 piscinas al aire libre, un spa con piscina cubierta climatizada, un cine, un club juvenil y un espacio de coworking. Junto a Estepona, un prominente municipio de la Costa del Sol situado entre dos de los puertos deportivos más famosos del Mediterráneo —Puerto Banús y Sotogrande—, con 20 kilómetros de costa, innumerables playas, campos de golf, atracciones de ocio y centros comerciales. Su casa estará en la Milla de Oro de la Costa del Sol, a solo 45 minutos de los aeropuertos de Málaga y Gibraltar y de la estación de tren de alta velocidad de AVE. Situado en el entorno natural de Selwo, las elegantes fachadas y amplias terrazas enmarcan las interminables vistas de la Costa del Sol. Es un complejo residencial privado de viviendas únicas, situado en una urbanización exclusiva, muy cerca del mar y rodeado de magníficos jardines, piscinas modernas, zonas comunes y múltiples opciones de ocio.

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Resinera Voladilla, Španjolska
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