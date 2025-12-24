Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5

Situado en la zona de Selwo entre Estepona y San Pedro. Es un proyecto turístico cuyo valor añadido reside en su conjunto de instalaciones, infraestructura y ubicación geográfica. El complejo cuenta con 4 piscinas al aire libre, un spa con piscina cubierta climatizada, un cine, un club juvenil y un espacio de coworking. Junto a Estepona, un prominente municipio de la Costa del Sol situado entre dos de los puertos deportivos más famosos del Mediterráneo —Puerto Banús y Sotogrande—, con 20 kilómetros de costa, innumerables playas, campos de golf, atracciones de ocio y centros comerciales. Su casa estará en la Milla de Oro de la Costa del Sol, a solo 45 minutos de los aeropuertos de Málaga y Gibraltar y de la estación de tren de alta velocidad de AVE. Situado en el entorno natural de Selwo, las elegantes fachadas y amplias terrazas enmarcan las interminables vistas de la Costa del Sol. Es un complejo residencial privado de viviendas únicas, situado en una urbanización exclusiva, muy cerca del mar y rodeado de magníficos jardines, piscinas modernas, zonas comunes y múltiples opciones de ocio.