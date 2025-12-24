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Barrio residencial LAGUNA ONE

Mijas, Španjolska
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$285,323
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ID: 39057
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1978539913
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Laguna One es una atractiva promoción de 116 apartamentos tipo loft de un dormitorio, pensados para quienes valoran el diseño contemporáneo, la funcionalidad y una excelente relación calidad-precio.

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Mijas, Španjolska
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