Barrio residencial Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

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Ubicada en un enclave único, a los pies de la majestuosa Alhambra, esta promoción exclusiva Boutique de tan solo 14 pisos redefine el concepto de lujo y comodidad en el corazón de Granada.
Cada uno de sus pisos ha sido diseñado para ofrecer una experiencia inigualable, donde la modernidad se fusiona armoniosamente con el legado histórico.
La promoción cuenta con una arquitectura contemporánea y acabados de alta gama que priorizan la funcionalidad y la estética. Grandes ventanales permiten que varias de las residencias disfruten de vistas espectaculares de la Alhambra, un tesoro arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad.
Los pisos han sido diseñados para ofrecer un estilo de vida cómodo, con amplias terrazas privadas que invitan a disfrutar del aire libre. Los interiores de cada vivienda combinan materiales de primer nivel, con cocinas de diseño de última generación y baños con acabados exclusivos. Además, cada unidad ha sido cuidadosamente pensada para optimizar el espacio, creando un ambiente elegante y funcional.
La ubicación es, sin lugar a dudas, uno de las mayores atractivos, al encontrarse en una de las zonas más demandadas de la ciudad, donde la historia, la cultura y el arte se fusionan con la comodidad y el lujo de una vida sin igual.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2025
Localización en el mapa
Casares, Španjolska
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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