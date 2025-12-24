Barrio residencial Terrazas de Cortesin - Bon Air

Nuevo Proyecto Residencial en Finca Cortesín Este interesante proyecto ofrece 44 viviendas de dos y tres dormitorios, distribuidas entre apartamentos, áticos y casas adosadas, situadas en una colina con espectaculares vistas al mar y las montañas, junto al campo de golf Finca Cortesín. Este desarrollo garantiza una calidad de vida excepcional, lo que le permite disfrutar de una rodaja de paraíso en la tierra y vivir en uno de los lugares más buscados en el sur de España y Europa. Rodeado de opciones de ocio y comodidades, se puede pasear y disfrutar de Puerto Banús a solo 30 minutos, o explorar el renovado Estepona, que conserva el encanto de un típico pueblo costero con su puerto deportivo. También estarás cerca de La Duquesa y el exclusivo puerto de Sotogrande, conocido por sus excelentes restaurantes y cultura marítima, así como actividades como polo, equitación y golf. Las playas que se extienden desde Estepona a Sotogrande ofrecen kilómetros de arena dotadas de chiringuitos encantadores, proporcionando interminables gemas ocultas para descubrir. La ubicación es ideal, favoreciendo una arquitectura de espaciosas áreas abiertas que capturan el sol andaluz a todas horas del día, con habitaciones frescas en verano y amplias terrazas perfectas para disfrutar del sol, el paisaje y la vida al aire libre.