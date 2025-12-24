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Barrio residencial Premier Residencial

Mijas, Španjolska
de
$419,793
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10
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ID: 39548
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 667914916
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

PREMIER Residencial, una gran edificación plurifamiliar que ofrece 76 viviendas distribuidas en cinco plantas más ático. El conjunto residencial cuenta con zonas comunes que incluyen salón social, aseos, piscina, vegetación y aparcamiento para bicicletas. En las plantas sótano se encuentran las plazas de estacionamiento para coches y trasteros. Un proyecto de diseño exclusivo con todas las prestaciones para disfrutar del máximo confort y bienestar, situado en una de las zonas residenciales mejor ubicadas de la Costa del Sol, con mayor proyección urbanística en la intersección de Mijas y Fuengirola, Málaga. Magníficas viviendas con amplias terrazas de 1 a 3 dormitorios con cocina amueblada. Algunas de las viviendas de planta baja tienen zonas ajardinadas de uso privativo y las situadas en planta ático ofrecen la posibilidad de instalar una piscina. Poseen un elegante diseño en el que se han tenido en cuenta todos los detalles para ofrecer la mayor calidad en materiales y acabados. En cuanto al equipamiento, cuentan con doble acristalamiento, climatización frío-calor y un sistema por aerotermia para lograr la mejor temperatura en cualquier época del año y un mayor ahorro energético. Un proyecto flexible, que permite al cliente la posibilidad de elegir sin coste añadido, alternativas de revestimientos interiores y elementos de baño como solados, alicatados, mobiliario cocina, placa de ducha o bañera. Las mejores prestaciones para quienes que demandan máxima garantía y bienestar. PREMIER Residencial se ubica en Mijas, centro de la Costa del Sol malagueña, y dentro del último desarrollo urbanístico de la ciudad «Las Lagunas». Un enclave privilegiado en una localización perfectamente comunicada, con conexión directa a la Autovía A-7 y Autopista AP-7, y conectada a excelentes dotaciones y servicios como el próximo Gran Parque de la Costa del Sol de más de 350.000 m2 y el futuro Hospital de Mijas. Una zona con supermercados y grandes centros comerciales como Mercadona, El Corte Inglés y Miramar, además de clubs de golf, hipodrómo y Puerto Deportivo de Fuengirola. PREMIER se encuentra a 10 minutos de las principales playas del entorno, el aeropuerto Internacional de Málaga a 20 minutos, Málaga capital a tan sólo media hora, y también muy cerca de otras localidades como Marbella, Benalmádena o Torremolinos.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

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Mijas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
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