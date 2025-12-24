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Barrio residencial NUBAY

Manilva, Španjolska
de
$1,51M
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15
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ID: 39049
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 209268615
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Manilva

Sobre el complejo

NUBAY es un complejo de apartamentos de 2 y 3 dormitorios, áticos de 3 y 4 dormitorios y 5 grandes bungalows con 3 dormitorios 3 cuartos de baño y un aseo; ubicados en primera línea de la playa. Todas las viviendas tendrán unas vistas espectaculares al mar en una ubicación extraordinaria. El proyecto combina arquitectura de diseño moderno con paisajismo perfectamente estudiado que rodea el edificio con sus amplios jardines y zonas comunes de ocio que permiten al cliente disfrutar de un concepto único en la primera línea de la playa. La ubicación de Nubay es simplemente inigualable, en la orilla del Mediterráneo, cerca de Estepona, conocida como la “joya de la Costa del Sol”, y Sotogrande, famosa por su marina y campos de polo. Este enclave le permite gozar de la serenidad del mar y la tranquilidad de un entorno no masificado, Con proximidad a destinos únicos como Marbella, Gibraltar y Tarifa, y a menos de una hora de los aeropuertos de Málaga, Gibraltar y Jerez.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

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Manilva, Španjolska
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