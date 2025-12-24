Barrio residencial NUBAY

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
NUBAY es un complejo de apartamentos de 2 y 3 dormitorios, áticos de 3 y 4 dormitorios y 5 grandes bungalows con 3 dormitorios 3 cuartos de baño y un aseo; ubicados en primera línea de la playa. Todas las viviendas tendrán unas vistas espectaculares al mar en una ubicación extraordinaria. El proyecto combina arquitectura de diseño moderno con paisajismo perfectamente estudiado que rodea el edificio con sus amplios jardines y zonas comunes de ocio que permiten al cliente disfrutar de un concepto único en la primera línea de la playa. La ubicación de Nubay es simplemente inigualable, en la orilla del Mediterráneo, cerca de Estepona, conocida como la “joya de la Costa del Sol”, y Sotogrande, famosa por su marina y campos de polo. Este enclave le permite gozar de la serenidad del mar y la tranquilidad de un entorno no masificado,
Con proximidad a destinos únicos como Marbella, Gibraltar y Tarifa, y a menos de una hora de los aeropuertos de Málaga, Gibraltar y Jerez.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2028
Localización en el mapa
Manilva, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo