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Barrio residencial Almazara Forest

Mijas, Španjolska
de
$659,837
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8
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ID: 39016
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 388527486
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas
  • Dirección
    Calle Istan

Sobre el complejo

Almazara Forest es un proyecto a la venta dentro del complejo Almazara Boutique Residences. Se compone de 24 exclusivos apartamentos, con vistas al bosque. El proyecto lo componen 3 bloques de solo tres alturas de viviendas de formato contemporáneo “open plan” pero con una estética rústica que se integran en el entorno natural que le rodea. Apartamentos de 2 y 3 dormitorios y áticos con solárium con grandes terrazas, piscina comunitaria con jardinería de plantas autóctonas. Almazara Boutique Residences, en plena Sierra de las Nieves, a las faldas de La Concha, próximo al resort Sierra Blanca Country Club, se sitúa en un entorno de inusual belleza natural por sus bosques centenarios, vistas panorámicas a la bahía de Marbella y al gran embalse de Istán. El nuevo resort lo componen 7 pequeños núcleos residenciales de apartamentos y adosados integrados en la ladera de la montaña. La nueva urbanización conecta entre sí con amplios viales con aceras, zonas ajardinadas, aparcamiento para invitados y caminos peatonales rurales que circulan entre la masa forestal, para relajarse en contacto con la naturaleza. Una experiencia residencial única en toda la Costa del Sol. A Almazara Boutique Residences se accede desde el exclusivo residencial Marbellí de Nueva Andalucía hacia el pueblo de Istán, con un rápido acceso en diez minutos en coche a colegios internacionales, el Club de Tenis Manolo Santana, los mejores campos de golf, centros comerciales y de ocio, además de las increíbles playas de la Milla de Oro.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

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Mijas, Španjolska
Educación
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