Barrio residencial Almazara Forest

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Almazara Forest es un proyecto a la venta dentro del complejo Almazara Boutique Residences. Se compone de 24 exclusivos apartamentos, con vistas al bosque.
El proyecto lo componen 3 bloques de solo tres alturas de viviendas de formato contemporáneo “open plan” pero con una estética rústica que se integran en el entorno natural que le rodea. Apartamentos de 2 y 3 dormitorios y áticos con solárium con grandes terrazas, piscina comunitaria con jardinería de plantas autóctonas.
Almazara Boutique Residences, en plena Sierra de las Nieves, a las faldas de La Concha, próximo al resort Sierra Blanca Country Club, se sitúa en un entorno de inusual belleza natural por sus bosques centenarios, vistas panorámicas a la bahía de Marbella y al gran embalse de Istán.
El nuevo resort lo componen 7 pequeños núcleos residenciales de apartamentos y adosados integrados en la ladera de la montaña.
La nueva urbanización conecta entre sí con amplios viales con aceras, zonas ajardinadas, aparcamiento para invitados y caminos peatonales rurales que circulan entre la masa forestal, para relajarse en contacto con la naturaleza. Una experiencia residencial única en toda la Costa del Sol.
A Almazara Boutique Residences se accede desde el exclusivo residencial Marbellí de Nueva Andalucía hacia el pueblo de Istán, con un rápido acceso en diez minutos en coche a colegios internacionales, el Club de Tenis Manolo Santana, los mejores campos de golf, centros comerciales y de ocio, además de las increíbles playas de la Milla de Oro.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2026
Localización en el mapa
Mijas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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