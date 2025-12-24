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Barrio residencial Villa Esmeralda

Bel Air, Španjolska
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$7,74M
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ID: 39473
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1325761059
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Pueblo
    Bel Air
  • Dirección
    Calle Dalia

Sobre el complejo

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This villa is a unique opportunity, ready to move into and perfectly located in El Paraíso Alto, Estepona. Designed as a contemporary masterpiece, it combines elegance with functionality and offers top-quality finishes in every detail. Spread over 4 floors of carefully designed living spaces on a 1,283 m² plot. The spacious open-plan living areas are seamlessly connected by floor-to-ceiling glass panels, while the state-of-the-art kitchen with high-end appliances and elegant design makes everyday life extraordinary. With six spacious en-suite bedrooms and a total of nine bathrooms, it offers plenty of space, privacy and comfort for large families or those who enjoy entertaining guests. Outside, you are greeted by a landscaped garden and spacious terraces ideal for relaxing or entertaining guests. The star feature is the infinity pool with waterfall. Outside you will also find a fully equipped outdoor kitchen for enjoying dinners under the stars. There is ample terrace and balcony space to enjoy the panoramic views. A private garage is included, as well as generous parking. The grounds combine modern landscaping with Mediterranean style, ensuring a peaceful environment.

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Bel Air, Španjolska
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