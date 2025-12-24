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Barrio residencial Royal Palms Mijas IV-4

Mijas, Španjolska
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ID: 39282
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 37770809
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas
  • Dirección
    Avenida Abogados de Oficio, 2

Sobre el complejo

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Located on a gentle slope overlooking the Mediterranean Sea, our spacious, resort-style luxury apartment complex represents a unique opportunity. Although just a short distance from the wide, silver beaches of the renowned resort of La Cala de Mijas, the community atmosphere and wide range of state-of-the-art amenities will make it hard to leave. The enviable location offers residents the best advantages. With stunning sea views from most apartments, it is thoughtfully located on a gentle slope a short distance from the lively coastal town of La Cala de Mijas. Traditional beachside chiringuitos (beach bars) line the pretty promenade that borders the beaches of this coastal town, which also boasts a wide range of amenities, from supermarkets to banks, bars, and restaurants. With an annual average of 320 days of sunshine, the Costa del Sol offers plenty of opportunities to spend long, lazy days lounging by the beach-style pool.

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Mijas, Španjolska
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