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Barrio residencial 360º by CORDIA

Mijas, Španjolska
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$443,683
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ID: 38996
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 467697317
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Un gran proyecto ubicado en la emblemática zona de Cerrado del Águila, que por su ubicación privilegiada permite disfrutar de espectaculares vistas al litoral de la Costa del Sol, desde Sierra Nevada hasta África.

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Mijas, Španjolska
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