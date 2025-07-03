Complejo turístico Adosados de Obra Nueva con Vistas Abiertas en Torreblanca Fuengirola

Adosados Nuevos en una Popular Zona Residencial de Fuengirola Costa del Sol

Esta nueva promoción está situada en la conocida zona de Fuengirola, Málaga. Es una vibrante ciudad costera en el corazón de la Costa del Sol, al sur de España. Conocida por sus playas de arena, su animado paseo marítimo y su ambiente acogedor, es un destino popular tanto para turistas como para expatriados.

El proyecto está situado en un hermoso barrio residencial de Fuengirola llamado Torreblanca. Las Casas en venta en Fuengirola Malaga están a sólo 2 km de las playas de arena y a 5 km del centro de la ciudad, donde encontrará servicios diarios como tiendas, restaurantes, farmacias, etc. El aeropuerto internacional de Málaga está a 20 km. La famosa ciudad de Marbella está a sólo 36 km de este proyecto.

Se trata de una urbanización con 19 modernas casas adosadas con diferentes orientaciones. Hay un jardín comunitario bien cuidado y una piscina exterior con zona para tomar el sol. Los residentes disfrutarán de un generoso solarium en la azotea con impresionantes vistas al mar. Cada unidad contará con una cochera exterior privada.

Estas casas adosadas de 3 plantas ofrecen interiores luminosos de planta abierta con acabados de alta calidad. En la planta baja hay un amplio salón y cocina que conecta con el hermoso jardín privado. En la primera planta hay 3 amplios dormitorios con armarios empotrados, uno de ellos con baño en-suite. Cada adosado se entregará con una cocina equipada con placa, horno, campana extractora, fregadero y grifería.

AGP-00945