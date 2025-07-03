Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela

Villa Moderna de 4 Dormitorios con Piscina y Jacuzzi en Orihuela Costa

Ubicada en una de las zonas más codiciadas de la Costa Blanca, esta elegante villa ofrece un estilo de vida lujoso en Orihuela Costa. La región es conocida por su encanto mediterráneo, su vibrante comunidad internacional y su cercanía excepcional a playas, campos de golf y centros comerciales.

La villa en venta en Orihuela, Alicante, tiene fácil acceso a todos los servicios. El supermercado más cercano está a solo 0,7 km, una farmacia a 1,1 km, restaurantes y cafeterías a 1,3 km y el colegio más cercano a 1,8 km. Playa Flamenca se encuentra a solo 2,5 km, mientras que el centro comercial Zenia Boulevard está a 3,2 km. Villamartín Golf está a 4,5 km y Las Colinas Golf & Country Club, a 8,7 km. La ciudad costera de Torrevieja está a 10,4 km al norte, y el Aeropuerto Internacional de Murcia está a 51 km, mientras que el Aeropuerto de Alicante está a 53,6 km, lo que ofrece fácil acceso a los principales destinos.

Situada en una tranquila y cuidada zona residencial, la villa ofrece privacidad y serenidad, sin renunciar al dinamismo de la vida comunitaria. La parcela de 676m² incluye jardines paisajísticos, una piscina estilo playa con jacuzzi integrado, zona de solárium y un espacio chill-out ideal para reuniones al aire libre.

En el interior, la villa está diseñada para brindar comodidad y elegancia, con 227m² construidos. Dispone de un salón-comedor diáfano con techos altos y grandes ventanales que proporcionan abundante luz natural. La moderna cocina, completamente equipada, se integra perfectamente en el área de estar, ideal para el día a día y para recibir visitas. Cuenta con cuatro amplios dormitorios, cada uno con armarios empotrados o vestidor, y cinco baños de lujo con acabados de alta gama. La propiedad también incluye un solárium con vistas panorámicas y un garaje cerrado para aparcamiento seguro.

ALC-01099