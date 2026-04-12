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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$115,377
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$249,100
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Lubimovo
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Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$36,771
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Pueblo de cabañas Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$24,120
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$28,545
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,672
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Levada
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Lehtusi, Rusia
de
$41,601
La naturaleza como un ambiente. El confort es normal. En la venta tierra en la casa de campo terminada "Levada". Este es un formato de la vida nacional, donde el entorno natural se combina con una infraestructura bien pensada. No hay compañía de servicios y no hay tarifas mensuales obligator…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$38,174
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$23,961
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$28,045
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
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Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
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Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$169,575
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
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Pueblo de cabañas Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$30,922
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$33,404
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$82,767
Si usted está buscando no sólo una parcela, sino un espacio para vivir fuera de la ciudad - usted lo ha encontrado! Prilesny Style es un lugar donde el silencio, la estética y el ambiente reflexivo forman su propio ritmo de vida. Aquí usted elige comodidad sin compromiso y ambiente que sigue…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$34,528
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$23,148
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
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Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!Ubicación:A 100 km del CAD→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza …
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$38,275
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Lubimovo
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Ladoga, Rusia
de
$37,295
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$155,112
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Lubimovo
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Ladoga, Rusia
de
$37,357
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Pueblo de cabañas Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$30,554
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
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de
$105,951
Si usted está buscando no sólo una parcela, sino un espacio para vivir fuera de la ciudad - usted lo ha encontrado! Prilesny Style es un lugar donde el silencio, la estética y el ambiente reflexivo forman su propio ritmo de vida. Aquí usted elige comodidad sin compromiso y ambiente que sigue…
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Ladoga, Rusia
de
$36,431
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$30,566
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
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de
$79,819
Si usted está buscando no sólo una parcela, sino un espacio para vivir fuera de la ciudad - usted lo ha encontrado! Prilesny Style es un lugar donde el silencio, la estética y el ambiente reflexivo forman su propio ritmo de vida. Aquí usted elige comodidad sin compromiso y ambiente que sigue…
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de
$31,010
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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de
$103,094
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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de
$21,122
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$29,338
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Imeni Sverdlova, Rusia
de
$285,782
¿Está buscando una amplia parcela de tierra, donde nada distrae de lo importante - sólo la naturaleza, el silencio y la armonía? ¡Lo encontramos! En la venta áreas específicas en la parte de la sala de la aldea "Negorod Zanevsky"! ¡Llámame! Tales ofertas en la ciudad aparecen raramente y la …
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de
$60,030
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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$64,622
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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de
$110,636
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
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Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$42,000
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$103,627
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$30,891
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
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Pueblo de cabañas Levada
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Pueblo de cabañas Levada
Lehtusi, Rusia
de
$35,462
La naturaleza como un ambiente. El confort es normal. En la venta tierra en la casa de campo terminada "Levada". Este es un formato de la vida nacional, donde el entorno natural se combina con una infraestructura bien pensada. No hay compañía de servicios y no hay tarifas mensuales obligator…
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Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
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Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$37,118
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo!_________________.Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado16 km de la RAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk→ El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay un…
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$141,722
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$141,351
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
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Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$38,252
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$121,819
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$68,132
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$21,121
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$44,794
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$21,174
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$29,006
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$114,010
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
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Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$121,445
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$152,379
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$79,944
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$28,313
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$137,842
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Lubimovo
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Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$38,222
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$49,727
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$40,561
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$41,525
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$21,776
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$136,260
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
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El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Precio en demanda
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$50,849
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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de
$86,190
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,835
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$75,281
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$67,238
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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de
$22,309
Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación. Un l…
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Pueblo de cabañas Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$40,515
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$35,636
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$63,280
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo!_________________.Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado16 km de la RAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk→ El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay un…
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$20,835
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
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$150,633
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Levada 2
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Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$40,515
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$34,840
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
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Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$118,228
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
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Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$69,173
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo!_________________.Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado16 km de la RAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk→ El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay un…
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$123,092
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$105,998
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Levada
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Pueblo de cabañas Levada
Lehtusi, Rusia
de
$39,070
La naturaleza como un ambiente. El confort es normal. En la venta tierra en la casa de campo terminada "Levada". Este es un formato de la vida nacional, donde el entorno natural se combina con una infraestructura bien pensada. No hay compañía de servicios y no hay tarifas mensuales obligator…
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Pueblo de cabañas Lubimovo
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Ladoga, Rusia
de
$37,419
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$169,266
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
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Pueblo de cabañas Tis da Glad
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Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$31,916
¿Estás buscando una parcela de tierra donde nada distrae de las cosas importantes - sólo la naturaleza, el silencio y la armonía? ¡Lo encontramos! Listo pueblo de la cabaña "Tisha da Glad" rodeado de bosque y entre 2 lagos, a una hora de la carretera de anillo, añadir esta oferta al Favorito…
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Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$32,099
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
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Toksovskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$45,911
La naturaleza como un ambiente. El confort es normal. En la venta tierra en la casa de campo terminada "Levada". Este es un formato de la vida nacional, donde el entorno natural se combina con una infraestructura bien pensada. No hay compañía de servicios y no hay tarifas mensuales obligator…
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Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
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Ladoga, Rusia
de
$36,894
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
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Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$35,983
El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranqui…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,835
Usted puede comprar una parcela de tierra, o puede elegir un ambiente reflexivo - donde no sólo la naturaleza se valora, sino también un alto nivel de infraestructura! Cottage village Levada-2, Vsevolozhsky district, Matoxa village, 30 minutes from the Ring Road on Novopriozersk highway. Par…
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Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$53,203
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo!_________________.Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado16 km de la RAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk→ El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay un…
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Pueblo de cabañas Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$122,652
Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura. Un ún…
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Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$62,594
Parcela en una aldea de campo a 13 km de St. Petersburg Crocusa15 minutos a la carretera de anillo, cerca del parque forestal Nevsky y el lago Korkin________Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado, a 11 km de la CAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk…
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Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …
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