Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia

El pueblo de Cottage Donde el bosque comienza justo en su puerta y cambia todo! El aire es más limpio, veranos más frescos y la infancia más brillante. Esta ubicación es para aquellos que quieren estar más cerca de la naturaleza sin renunciar a la seguridad y clase de negocios. A 20 minutos …