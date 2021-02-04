Casa rural Lintulovo

Un pueblo de campo mejor visto que descrito, y eso es FACT. Lintulovo es un lugar excepcional rodeado por la naturaleza expresiva del norte del Istmo Karelian. Disfruta de la tranquilidad del bosque, camina hasta el pintoresco lago y la proximidad de Zelenogorsk con su infraestructura.



Un único estilo arquitectónico en el proyecto se convierte en una continuación natural de la naturaleza, donde cada elemento de mejora enfatiza la belleza del paisaje. Las vallas de fachada están diseñadas en un solo estilo, las calles están iluminadas por lámparas modernas, y todas las líneas de cable están colocadas bajo tierra - para que nada distraiga el ojo del horizonte.



El lugar donde descansa la mirada

El paisaje aquí trabaja para un sentido de profundidad: el bosque desaparece, la vegetación cambia con las estaciones, y el espacio alrededor conserva un sentido de horizonte abierto y tranquilidad.



Un parque que toda la familia ama.

El parque en el centro del pueblo fue creado para unirse. Niños o adultos, amantes de la recreación activa o el ocio meditativo - todo el mundo encontrará un lugar de fuerza aquí. ¡Comuniquen, muevanse, inspiren!



Confort en cada etapa

Con el desarrollador "FACT" usted consigue no sólo una parcela, sino un sistema de soporte integrado - desde el momento de la transacción y a través de la propiedad de bienes raíces. De modo que la estética, comodidad y valor de los asentamientos de casas rurales se conservaron año tras año, la compañía de servicios "FACT". El servicio garantiza un funcionamiento estable de las redes de ingeniería e infraestructura, mantiene el orden en el territorio y proporciona asistencia al cliente, incluso mediante una aplicación móvil conveniente. El equipo comunitario es responsable de la atmósfera de la vida en proyectos: organiza ocio y eventos, desarrolla buena vecindad y forma una comunidad viva y cómoda de residentes.



Tiempo mínimo en el camino, máximas oportunidades

Cada viaje a la ciudad es un pequeño viaje con hermosos panoramas en lugar de mermeladas de tráfico aburrido. Hacer más, cansarse menos y disfrutar de la vida cotidiana.

En 15 minutos en coche - la ciudad balnearia de Zelenogorsk con las playas del Golfo de Finlandia, zonas a pie cerca del agua y una infraestructura desarrollada de recreación y servicio.

Cerca se encuentra el Parque de Cultura y Recreación “Mischievous Squirrels”, el club ecuestre “Northern Estate”, la pista de tenis en Ilyichev, el pabellón de exposiciones del Museo Yalkal, el centro de recreación “Sunny Beach”, “View Ga”, “Greenwald Park” con un parque de cuerdas, un baño y un complejo de restaurantes y muchos otros.



Póngase en contacto con nosotros para decirle los detalles de la compra y organizar el espectáculo, incluyendo en línea. A veces el lugar adecuado no es buscado por mucho tiempo. Lo reconocerán.

