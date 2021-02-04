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Casa rural Korkinskij Rucej

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
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Última actualización: 16/6/26

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  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Vsevolozhsky District
  • Ciudad
    Koltusskoe gorodskoe poselenie

Sobre el complejo

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El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corriente pintoresca en el pueblo son una excelente opción.

El pueblo puede ser alcanzado por una de dos rutas convenientes: en la carretera de Murmansk o Koltushskoye carretera Navigator siempre le dirá una carretera menos ocupada. A 15 minutos de CAD, y estás en casa.
El costo de las parcelas ya ha incluido comunicaciones: electricidad 3 kW con la posibilidad de aumentar el poder, las carreteras y el sistema de drenaje. ¡No hay restricciones de construcción!

La belleza de la naturaleza, playas bien equipadas y limpias, nadando en el lago Korkina - todo esto está disponible para los residentes del pueblo. En los centros de recreación ubicados en la orilla del lago, se puede organizar un torneo de paintball, capturar trucha, montar bicicletas quad, y en invierno en motos de nieve. Alrededor de la aldea hay un bosque denso, y en su territorio hay una amplia corriente. Este entorno natural garantiza un alto nivel de ecología y una vida saludable para toda la familia.

“Korkinsky Creek” se encuentra cerca del pueblo de “Cocos” del desarrollador “FACT”. Esto permite a los residentes utilizar libremente la infraestructura de ocio del pueblo vecino. Encuentra nuevos amigos y compite una pelota de fútbol juntos, organiza torneos de voleibol de playa entre adultos y niños, practica en simuladores callejeros y relájate con niños en el parque infantil cerca de la casa, y en invierno paseo fuera de la diapositiva.

En la zona recreativa "Cocoteros" la empresa de gestión tiene vacaciones, competiciones y clases maestras para niños y adultos. Los residentes del “Korkinsky Creek” están felices de unirse! Organizar vacaciones, mantener el orden y la limpieza en el pueblo se encuentra en los hombros de una empresa de gestión con experiencia.

Tiendas, escuelas, jardines de infancia, policlínicas, oficinas de correos y bancos se encuentran en un paseo de 10 minutos, en el gran pueblo de Razmetelevo. Por lo tanto, vivir en el "Korkin Creek" será conveniente todo el año. Sección 151. Número de catastro 1: 47:07:1047004:1077 Número de catastro 2: 47:07:1047004:1076

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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia

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