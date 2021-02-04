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Casa rural Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
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Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Käkisalmi District
  • Ciudad
    Romaskinskoe selskoe poselenie

Sobre el complejo

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Si su objetivo es comprar una parcela cerca de un lago en la región de Leningrado, preste atención a esta oferta. Las parcelas están ubicadas en una aldea de campo a orillas del río Vuoksy-Virta, cerca del bosque, que proporciona privacidad, comodidad y valor sostenible de la ubicación.

Un lugar para aquellos que eligen lo mejor

El sitio en la orilla del lago no es sólo tierra, es un espacio de silencio y equilibrio interior para las personas que valoran la comodidad, seguridad y calidad de vida a un nivel alto. Un entorno natural privado se combina con las comodidades modernas, creando un formato raro de vida. Aquí es posible implementar un proyecto individual de una casa que corresponda a su estilo de vida - desde una residencia permanente a una acogedora finca rural.

Forest Landscape Más allá del Fuego

Vistas panorámicas del agua y el bosque crean una sensación de amplitud y horizonte abierto. Alrededor - conserva su naturaleza original del istmo Karelian y un verdadero bosque norteño, donde crecen hongos, bayas y plantas medicinales. Es un territorio con una historia de vida que continúa hoy. Aquí usted no sólo puede relajarse en silencio, sino también descubrir nuevas rutas de ocio con respeto por el lugar y usted mismo.

Salida propia en el bosque, y es un hecho

La infraestructura de agua se construye orgánicamente en la vida cotidiana: el descanso en el agua está disponible en cualquier momento, sin viajes y planificación innecesarios. Para los residentes hay una zona de recreación en la orilla. Engage in sapsurfing, organiza un viaje de agua, sunbathe o simplemente pescado - todo el mundo encontrará algo que gusta!

Lugares que complementan tu ritmo

La ubicación es valorada no sólo por la privacidad del agua, sino también por el ambiente rico, ya formado. Cerca de "Vuoksaari" es el asentamiento rural romanche. Hay un supermercado, una oficina de correos, un dispensario OZON e incluso una granja de truchas. Centros de recreación de funcionamiento cercanos como Vuoksa Khutor, Chamomile, que complementan la vida cotidiana con infraestructura de ocio: rutas de senderismo, actividades de agua, baños y formatos de recreación club, Losevo tiene un club ecuestre y un parque de cuerdas. No muy lejos del pueblo de la casa se encuentra Novovirevensky Bay - lugares con agua limpia y buenas condiciones para la pesca. Es conveniente salir al agua, pescar desde la costa o desde un barco, sin salir lejos de casa.

Este sitio no es un activo o metros cuadrados. Es una continuación de tu historia. El que has construido mucho y ahora estás eligiendo lo mejor.

Wuoksaari no es sólo tierra, es el fundamento de la nueva vida. Es fácil respirar aquí. Quiero quedarme aquí. Todo lo que queda es elegir su propio sitio – y vamos a mostrar y contar todo. Póngase en contacto con nosotros y organizaremos una presentación en un momento conveniente para usted.
Sección 23. Número de catastrales 1: 47:03:0502002:569

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