Casa rural Otradnaa buhta 20

Parcela en la orilla del lago Otradnoe

Ubicación:

El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.

→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en coche en el pueblo de Gromovo: hospital, jardines de infancia, guarderías y escuelas, oficina de correos, cafeterías y tiendas, oficinas bancarias y postales, MFC, punto de emisión "Mercadillo Yandex"



Medio ambiente natural:

→ Lake Reassuring, pinar bosque



Comunicaciones e Infraestructura del Pueblo

→ Electricidad 15 kW (por Decreto gubernamental No 861)

→ Pipeline

Puntos de control, seguridad.

→ Zona de descanso, muelle, deslizamiento para barcos

→ Vías anchas - asfalto, sistema de drenaje abierto

→ Iluminación callejera

→ El servicio del territorio es realizado por la empresa de servicios profesionales "Greenline"



Condiciones de compra:

→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales

→ Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 6 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;

Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana



Garantía:

→ Venta directamente del propietario, hay documentos

→ El proyecto está siendo ejecutado por FACT.

→ La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio



¿Necesitas un área más pequeña o más grande? Llámanos ahora mismo y te lo recogeremos desde nuestros sitios!



Posible sitio de presentación en línea 149. Número catastral 1: 47:03:0802001:547