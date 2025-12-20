  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Vsevolozhsky District, Rusia

Koltusskoe gorodskoe poselenie
4
Kujvozovskoe selskoe poselenie
2
Leskolovskoe selskoe poselenie
2
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
1
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$19,908
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$56,850
Tu hogar ideal comienza desde donde quieres vivir.Por favor STYLE es un pueblo residencial y listo en el distrito de Vsevolozhsky, a 15 minutos de la carretera de circunvalación por la carretera de Murmansk. Aquí usted puede comprar parcelas de tierra y casas terminadas con diferentes grados…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Rusia
de
$179,990
Negorod Zanevsky es una alternativa cómoda y proporcional a los complejos residenciales en el suroeste de San Petersburgo. El complejo residencial de campo "Negorod Zanevsky" se encuentra en el distrito de Vsevolozhsky de la región de Leningrado, a 12 km del Gran Puente Obukhovsky."Negorod Z…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$22,063
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Mostrar todo Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$54,894
Parcela en una aldea de campo a 13 km de St. Petersburg Crocusa15 minutos a la carretera de anillo, cerca del parque forestal Nevsky y el lago Korkin________Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado, a 11 km de la CAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$33,403
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo!_________________.Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado16 km de la RAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk→ El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay un…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada
Pueblo de cabañas Levada
Lehtusi, Rusia
de
$23,997
La última parte en el pueblo de la cabaña "Levada", a 30 km de la carrera en el norte de la región de Leningrado Ubicación:Distrito Vsevolozhsky, a 30 km del CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por la carretera Novoprizerskoe o por la carretera 41K-065 hacia el pueblo de Lehtusi.→ La i…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
