  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Vyborgsky District
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Vyborgsky District, Rusia

Pervomajskoe selskoe poselenie
73
Primorskoe gorodskoe poselenie
10
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$142,749
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$96,355
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$127,947
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$70,317
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$67,725
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$78,667
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$95,399
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$150,756
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$118,597
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$138,840
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$101,484
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$161,314
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$140,545
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Mostrar todo Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$29,400
Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!Ubicación:A 100 km del CAD→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Mostrar todo Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$51,436
Una parcela en un pueblo ajardinado cerca de dos lagos y un bosque conífero Ubicación:Distrito Vyborg de la región de Leningrado, a 85 km de la CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por Primorsky y la autopista VyborgLa infraestructura social.significante se encuentra a 5 minutos en coch…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$146,404
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Mostrar todo Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$32,147
Una parcela en un pueblo ajardinado cerca de dos lagos y un bosque conífero Ubicación:Distrito Vyborg de la región de Leningrado, a 85 km de la CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por Primorsky y la autopista VyborgLa infraestructura social.significante se encuentra a 5 minutos en coch…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$151,023
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$93,859
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$104,481
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$122,932
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$196,750
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$127,489
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$106,817
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$112,450
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$123,196
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$114,836
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$104,378
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$97,822
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$91,489
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$80,523
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Mostrar todo Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$29,313
Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!Ubicación:A 100 km del CAD→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$106,766
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Mostrar todo Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$78,326
Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!Ubicación:A 100 km del CAD→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$65,090
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$129,856
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$71,643
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$141,162
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$12,142
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$90,220
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$109,195
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$122,702
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$102,832
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$97,832
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$115,954
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$83,322
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$151,724
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$118,810
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$115,447
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$109,190
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$103,841
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$123,540
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$129,345
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$122,580
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$116,213
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$115,382
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$124,850
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$85,917
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$156,236
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$216,243
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Mostrar todo Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$30,592
Una parcela en un pueblo ajardinado cerca de dos lagos y un bosque conífero Ubicación:Distrito Vyborg de la región de Leningrado, a 85 km de la CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por Primorsky y la autopista VyborgLa infraestructura social.significante se encuentra a 5 minutos en coch…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$84,766
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$130,760
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$88,528
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$123,984
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$98,694
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$122,007
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$65,824
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$75,826
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$112,109
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$103,898
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Mostrar todo Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$30,502
Una parcela en un pueblo ajardinado cerca de dos lagos y un bosque conífero Ubicación:Distrito Vyborg de la región de Leningrado, a 85 km de la CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por Primorsky y la autopista VyborgLa infraestructura social.significante se encuentra a 5 minutos en coch…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$121,785
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$142,375
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$113,533
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$115,383
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$104,791
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$105,318
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$137,638
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Mostrar todo Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Pueblo de cabañas Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$34,605
Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!Ubicación:A 100 km del CAD→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Mostrar todo Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$38,323
Una parcela en un pueblo ajardinado cerca de dos lagos y un bosque conífero Ubicación:Distrito Vyborg de la región de Leningrado, a 85 km de la CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por Primorsky y la autopista VyborgLa infraestructura social.significante se encuentra a 5 minutos en coch…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$127,306
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Mostrar todo Pueblo de cabañas Tis da Glad
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$32,758
Una parcela en un pueblo ajardinado cerca de dos lagos y un bosque conífero Ubicación:Distrito Vyborg de la región de Leningrado, a 85 km de la CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por Primorsky y la autopista VyborgLa infraestructura social.significante se encuentra a 5 minutos en coch…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir