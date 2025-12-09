Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia

Parcela en el pueblo preparado cerca del lago Pioneer y justo al lado del bosque!Ubicación:A 100 km del CAD→ La parcela se encuentra en el distrito de Vyborg de LO, en la casa de campo terminada "Pine Beach", en la playa de arena del lago Pioneer rodeado de bosques reliquias y la naturaleza …