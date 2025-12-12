Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia

Parcela en la orilla del lago Otradnoe_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en…