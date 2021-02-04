Casa rural Levada 2

¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infancia rural.



El pueblo se encuentra en el distrito de Vsevolozhsky, a 30 km de la CAD. Usted puede llegar a ella por la carretera de Sortavala o la carretera de Leningrado. A poca distancia del pueblo de Matoksa hay una parada, a la que los autobuses regularmente van desde el metro de San Petersburgo. También hay varios centros de recreación, templos, el Museo de juguetes soviéticos y una granja única de quesos.



En el pueblo de Leskolovo, que se encuentra a 10 minutos en coche, hay un conjunto completo de infraestructura útil. Son una variedad de tiendas, pequeños centros comerciales, cafeterías, jardines de infancia y escuelas, farmacias y clínicas ambulatorias, un centro de servicio de coches, un vivero de jardín e incluso un parque de skate. A "MEGA Parnassus", así como a la carretera de circunvalación, 30 km.



Los aficionados a la recreación del agua apreciarán la proximidad de los lagos de natación Nurzynjärvi y Valkijärvi. Además, los resorts “Okhta Park” y “Northern Slope”, el ecopark “Zubrovnik”, el centro turístico “Emerald Lake”, pistas de esquí sobre la base de “SKA” y el centro de formación “Kavgolovo”. ¡Es difícil quedarse en casa con este ambiente!



Su libertad es ilimitada en la elección de tecnologías de construcción y soluciones de paisaje, las parcelas tienen un relieve plano y una forma rectangular. Para cada lote en el pueblo, se asignará electricidad con una capacidad de 15 kW, se establecerá un camino con pavimento de asfalto, se hará un sistema de drenaje.



Términos de compra:

→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales

→ Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 9 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;

Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana

→ Beneficios adicionales para compradores de regiones



¿Necesitas un área más pequeña o más grande? Llámanos ahora mismo y te lo recogeremos desde nuestros sitios!

5 áreas de desarrollo en San Petersburgo y LO

→ Zonas rodeadas de bosques y lagos

→ Compra directamente del propietario del sitio



Deja de soñar - mueve el país ahora! ¡Tu casa de sueños está muy cerca! ¡Llámame!

Sección 103. Número catastral 1: 47:07:0120001:3384