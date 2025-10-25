Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Žabljak
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Municipio de Žabljak, Montenegro

Zabljak
7
Pitomine
3
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
$313,687
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Monteonline
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Žabljak, Montenegro

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir