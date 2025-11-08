Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Žabljak
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Municipio de Žabljak, Montenegro

Zabljak
38
Kovacka Dolina
3
Pitomine
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
A holiday house of 140 m² is for sale, located in a fantastic location in Žabljak, just 3 mi…
$242,958
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Municipio de Žabljak

villas
chalets

Parámetros de las propiedades en Municipio de Žabljak, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir