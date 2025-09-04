Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Herceg Novi, Montenegro

Oficina 50 m² en Herceg Novi, Montenegro
Oficina 50 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 50 m²
Venta de un espacio comercial de 50 m2 para un café o tienda en la zona Topla2
$99,339
Oficina 25 m² en Igalo, Montenegro
Oficina 25 m²
Igalo, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 1
Locales no residenciales en venta en Igalo, Herceg Novi. 200 metros de la carretera y 800 me…
$79,070
