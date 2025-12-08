Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos con garaje en Venta Malta

2 propiedades total found
Ático Ático 10 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 10 habitaciones
Marsascala, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5/1
Exclusiva Marsascala Ático en una zona tranquila y buscadaDiseñador acabado & totalmente amu…
$858,403
Dejar una solicitud
Ático Ático 6 habitaciones en Lija, Malta
Ático Ático 6 habitaciones
Lija, Malta
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
Piso 5/5
ATTARD – Exclusivamente en venta con RE/MAX - Este tipo de ático de alta gama y totalmente a…
$1,15M
Dejar una solicitud
