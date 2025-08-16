Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos en Venta Birzebbuga, Malta

10 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 3 dormitorios, 159m2 situado en una tranquila zona residencial en Birzebbugia di…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
2 dormitorios, 1 baño, planta abierta, balcones traseros y frontales
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Un ático dúplex en Birzebbugia situado en la cuarta y quinta planta, que consta de una cocin…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a su casa de ensueño en la encantadora ciudad costera de Birzebbugia. Este impres…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo Ático con cocina de planta abierta / comedor y salón, 3 dormitorios, principal con bañ…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Ático de diseño muy espacioso con grandes áreas al aire libre en el mercado por € 255.000.••…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático en las afueras de Birzebbuga 3 dormitorios 2 terrazas Bloque de cuatro
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran Ático en esta zona tranquila de Birzebbugia. El alojamiento consta de una amplia coc…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Birzebbuga-- Ático. Al entrar se encuentra una amplia cocina de Plan Abierto / sala de estar…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático en Birzebbuga que ofrece bonitas vistas al mar. Estar vendido parcialmente amueblado y…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
