  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta South Eastern Region, Malta

Marsascala
28
Fgura
19
Zabbar
20
Paola
10
107 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Presentando la nueva adición al mercado inmobiliario en Zabbar - un lujoso ático que cuenta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Tarxien, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Tarxien, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevos Áticos de lujo en una zona tranquila del encantador pueblo de Tarxien. Consisting of …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático en Tarxien, Malta
Ático Ático
Tarxien, Malta
Un recién construido Ático situado en esta tranquila zona residencial de Tarxien. El alojami…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Floriana, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Floriana, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Disfrute de un lujo incomparable con un exquisito Penthouse de 3 x dos dormitorios en Floria…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Zejtun, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zejtun, Malta
Dormitorios 1
A CORNER PENTHOUSE consta de 1 dormitorio, 1 gran estudio, cocina / vida, 1 baño, y terraza …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Un gran ático, situado en una tranquila zona residencial en Fgura. La alojamiento consta de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este nuevo desarrollo en Marsascala, situado en una tranquila zona residencial en Marsascala…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zejtun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en el plan hay una choza de Penthouses, situado en una zona residencial tranquil…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ZABBAR (UCA) - Atico de 3 dormitorios con espacio aéreo Plan abierto k/l/d Gran terraza fron…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un dúplex Penthouse situado en una tranquila zona residencial, disfrutando de vistas al mar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ático recién construido situado en el corazón de Kappara cerca de todas las comodidades y se…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante Duplex Penthouse en un bloque de sólo cuatro unidades, en una zona agrada…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Zabbar, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zabbar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
"Descubre este moderno ático situado en una ubicación privilegiada y central que ofrece el e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Zejtun, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zejtun, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Atico de 1 dormitorio en una zona central y cerca de todas las comodidades en Zejtun. Esta p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo ático en Marsascala 235m2 se vende con tres dormitorios dobles uno con baño en-suit…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 2 dormitorios en una ubicación muy agradable en Mskala.•Bloque de 12 parcialment…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran ático se vende acabado excluyendo puertas y baños. Se compone de un amplio K/L/D con…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Marsascala, fachada triple, ático dúplex con vistas al mar y al país en un callejón sin sali…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Xghajra, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Xghajra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este lujoso ático cuenta con un diseño muy terminado, que abarca tres amplios dormitorios y …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante ático, situado en las afueras de Zabbar, cuenta con un diseño moderno que…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Atico grande, 3 dormitorios con terraza delantera y cubierta, de aproximadamente 137 metros …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un hermoso y luminoso ático situado en una zona tranquila pero cerca de todas las comodidade…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Marsascala, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Marsascala, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un nuevo desarrollo de un ático se vende acabado excluyendo puertas y baños internos. El des…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zejtun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Un ático compuesto por 2 dormitorios, baño y en suite, Cocina/Vida y terraza frontal. Para t…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Xghajra, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Xghajra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante ático dúplex en la pintoresca ciudad de Xghajra cuenta con un diseño ampl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ático en Fgura, 2 dormitorios ,1 cuarto de baño, 1 baño, planta abierta , despensa / tienda …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Se ofrece un ático dúplex de dos dormitorios terminado. En la entrada uno es recibido por un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un ático de 3 dormitorios, con dos de los dormitorios con baño en suite, dormitorio principa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
El ático Bahrija es una propiedad impresionante que cuenta con un amplio y lujoso espacio ha…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante Penthouse en Zabbar es la propiedad perfecta para cualquier persona que b…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

