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Áticos en Venta Central Region, Malta

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San Julián
16
Sliema
23
Msida
10
Birkirkara
27
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177 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Msida, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Msida, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este elegante Penthouse de dos dormitorios y dos baños totalmente amueblado ofrece impresion…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Pieta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Pieta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático privado Viviendo en Pietà ¦ Vistas, Sunsets & Entertainers Terraza Situado en una zon…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Balzan, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 2
LIBRE Ático en venta Balzan Este elegante ático ofrece una vida moderna en una ubicación cé…
Precio en demanda
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático en Birkirkara que ofrece un diseño bien arreglado ideal para vivir en familia. El a…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Pieta, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Pieta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio Ático en construcción que se completará a finales de junio de 2020. Se vende en…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Santa Venera, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Santa Venera, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un luminoso ático en la zona de St Venera UCA que ofrece una excelente oportunidad para crea…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante Penthouse en Birkirkara es un sueño hecho realidad para cualquiera que bu…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Sliema, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático de lujo en venta en Sliema * Vistas impresionantes * Ubicación fantástica * Altamente …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
El Luxury Penthouse consta de un gran salón de planta abierta, cocina y comedor, que conduce…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
GZIRA, LUXURY THREE BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE Un impresionante ático que ofrece excepcional…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Pieta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Pieta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Corner duplex Ático en Pieta2 dormitorios con una bonita terraza.bloque de sólo 5 unidadesSe…
Precio en demanda
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Ático Ático en Sliema, Malta
Ático Ático
Sliema, Malta
APARTAMENTOS DE SLIEMA 7O FLOOR: Una oportunidad excepcional del séptimo piso en una de las …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Balzan, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta excepcional propiedad en venta es un espacioso apartamento de 3 dormitorios, 2 baños Át…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Msida, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Msida, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático moderno en venta en Plan en una zona codiciada de Msida, que ofrece un diseño amplio y…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este amplio ático en Birkirkara se vende en estado terminado, excluyendo los baños, puertas …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
¡Atico en Gzira! Situado a pocos minutos de la escala de Kappara y a solo 5 minutos a pie de…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un recién construido Ático en una zona muy buena en Gzira. La alojamiento consta de una coci…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Lija, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Lija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Luminoso y aireado pequeño bloque Duplex Penthouse frente a un área ODZ se vende semiacabado…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Lija, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Lija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este nuevo desarrollo, en una hermosa zona en Lija, cerca de todas las comodidades y muy ter…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Iklin, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Iklin, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 2 dormitorios y 2 baños disponible para la venta, incluyendo la propiedad comple…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Iklin, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Iklin, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo en el mercado - Un amplio ático de nueva marca en un bloque residencial de 4 servidos …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Balzan, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Opciones de propiedad: Ático 1 2 Dormitorios TENIDO 2 Baños Ático 2 3 Dormitorios TENIDO 2 …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Santa Venera, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de 2 áticos en una nueva zona de desarrollo bien solicitada en St Venera que c…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios disponible, situado en esta tranquila zona residencial en Birki…
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo Ático de 3 dormitorios en venta Descubre este espacioso ático de 3 dormitorios, de 2 …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un recién construido Ático situado en esta tranquila zona residencial en Gzira. El alojamien…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Santa Venera, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este ático está situado en la prestigiosa zona de Santa Venera y se encuentra en una Shell b…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Sliema, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un gran Ático en una zona privilegiada de Sliema, a un minuto del paseo marítimo. Consta de …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Balzan, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Cuarto piso Ático situado en la zona más buscada de Balzan Ser ofrecido altamente terminado …
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un nuevo Ático situado en esta tranquila zona residencial en Attard. El alojamiento consta d…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Central Region, Malta

con Garaje
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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